В Енергодарі лунають вибухи – мер

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав мешканців не виходити з будинків, оскільки у місті лунають вибухи.

Джерело: Орлов в Telegram

Пряма мова: "В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці".

Нагадаємо:

14 серпня російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області.

13 серпня окупанти стріляти в сторону Запорізької АЕС.

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучивши по майданчику ЗАЕС.

30 липня в окупованому Енергодарі згоріла військова техніка РФ перед готелем "ВП ЗАЕС", де живуть росіяни.