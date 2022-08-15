В Енергодарі лунають вибухи – мер
Понеділок, 15 серпня 2022, 16:27
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав мешканців не виходити з будинків, оскільки у місті лунають вибухи.
Джерело: Орлов в Telegram
Пряма мова: "В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці".
Нагадаємо:
- 14 серпня російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області.
- 13 серпня окупанти стріляти в сторону Запорізької АЕС.
- 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучивши по майданчику ЗАЕС.
- 30 липня в окупованому Енергодарі згоріла військова техніка РФ перед готелем "ВП ЗАЕС", де живуть росіяни.
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