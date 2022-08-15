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В Енергодарі лунають вибухи – мер

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 16:27
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав мешканців не виходити з будинків, оскільки у місті лунають вибухи.

Джерело: Орлов в Telegram

Пряма мова: "В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці". 

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Теми: Запорізька областьЕнергодарвибух
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