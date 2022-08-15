В Энергодаре раздаются взрывы – мэр

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей не выходить из домов, поскольку в городе раздаются взрывы.

Источник: Орлов в Telegram

Прямая речь: "В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы. Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы".

Напомним:

14 августа российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области.

13 августа оккупанты стреляли в сторону Запорожской АЭС, из-за чего жителей Энергодара также просили оставаться дома.

6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попав по площадке ЗАЭС.

30 июля в оккупированном Энергодаре сгорела военная техника РФ перед гостиницей "ОП ЗАЭС", где живут россияне.