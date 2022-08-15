В Энергодаре раздаются взрывы – мэр
Понедельник, 15 августа 2022, 16:27
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей не выходить из домов, поскольку в городе раздаются взрывы.
Источник: Орлов в Telegram
Прямая речь: "В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы. Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы".
Напомним:
- 14 августа российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области.
- 13 августа оккупанты стреляли в сторону Запорожской АЭС, из-за чего жителей Энергодара также просили оставаться дома.
- 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попав по площадке ЗАЭС.
- 30 июля в оккупированном Энергодаре сгорела военная техника РФ перед гостиницей "ОП ЗАЭС", где живут россияне.
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