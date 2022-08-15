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В Энергодаре раздаются взрывы – мэр

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 16:27
В Энергодаре раздаются взрывы – мэр
Иллюстративное фото из открытых источников

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей не выходить из домов, поскольку в городе раздаются взрывы.

Источник: Орлов в Telegram

Прямая речь: "В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы. Сохраняйте максимальную осторожность и  покиньте улицы".

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Темы: Запорожская областьЭнергодарвзрыв
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