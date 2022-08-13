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Росіяни стріляють в бік ЗАЕС, енергодарців просять не виходити на вулиці – мер

Ірина БалачукСубота, 13 серпня 2022, 14:28
Російська САУ "Піон" з літерою "Z" на боку і з синьо-жовтим прапором. Фото ГУР МОУ

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав мешканців міста не виходити на вулиці, оскільки окупанти почали знову стріляти в сторону Запорізької АЕС.

Джерело: Орлов у Telegram, Головне управління розвідки Міноборони у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости

Пряма мова Орлова: "Увага! Будьте обережними та за можливості обмежте перебування на вулицях Енергодара!

Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців, з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд".

Деталі: Водночас ГУР Міноборони повідомляє, що росіяни обстрілюють ЗАЕС з села Водяне. Вони вже пошкодили перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій, а також частково зруйнували пожежну частину, яка відповідає за безпеку ЗАЕС. 

 

Крім того, в результаті ворожих обстрілів загорівся ліс та трава на прилеглих територіях, але гасіння пожеж ускладнене через обстріл пожежної частини.

У розвідці додали, що окупанти на ЗАЕС нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль начебто "місцевих жителів та персоналу" під час зйомок пропагандистських відео.

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Крім того, у ГУР кажуть, що загарбники готують провокації під українським прапором.

Зокрема, до стели "Енергодар" на в’їзді в місто росіяни підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z", при цьому на САУ підняли синьо-жовтий стяг.  

Тим часом російські пропагандисти вже поспішили заявити про те, що ЗАЕС нібито обстрілюють ЗСУ.

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Передісторія:

  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
  • 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.
  • Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія має допустити на ЗАЕС місію під керівництвом МАГАТЕ, розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.
  • Але постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

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Теми: ЗАЕСЕнергодарвійнарозвідка
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