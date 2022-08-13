Росіяни стріляють в бік ЗАЕС, енергодарців просять не виходити на вулиці – мер

Російська САУ "Піон" з літерою "Z" на боку і з синьо-жовтим прапором. Фото ГУР МОУ

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав мешканців міста не виходити на вулиці, оскільки окупанти почали знову стріляти в сторону Запорізької АЕС.

Джерело: Орлов у Telegram, Головне управління розвідки Міноборони у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Орлова: "Увага! Будьте обережними та за можливості обмежте перебування на вулицях Енергодара!

Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців, з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд".

Деталі: Водночас ГУР Міноборони повідомляє, що росіяни обстрілюють ЗАЕС з села Водяне. Вони вже пошкодили перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій, а також частково зруйнували пожежну частину, яка відповідає за безпеку ЗАЕС.

Крім того, в результаті ворожих обстрілів загорівся ліс та трава на прилеглих територіях, але гасіння пожеж ускладнене через обстріл пожежної частини.

У розвідці додали, що окупанти на ЗАЕС нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль начебто "місцевих жителів та персоналу" під час зйомок пропагандистських відео.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, у ГУР кажуть, що загарбники готують провокації під українським прапором.

Зокрема, до стели "Енергодар" на в’їзді в місто росіяни підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z", при цьому на САУ підняли синьо-жовтий стяг.

Тим часом російські пропагандисти вже поспішили заявити про те, що ЗАЕС нібито обстрілюють ЗСУ.

Читайте також: Подія дня: Росія тероризує світ ядерною небезпекою через Запорізьку АЕС. Пояснюємо контекст і можливі загрози

Передісторія: