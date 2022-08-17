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У Зеленского заявили, что Крымский мост нужно уничтожить

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 11:28
У Зеленского заявили, что Крымский мост нужно уничтожить
Крымский мост, фото из Википедии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.

Источник: Подоляк в интервью The Guardian

Детали: Как пишет издание, Подоляк в интервью дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, как законную военную цель. 

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Прямая речь Подоляка: "Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены".

Детали: Кроме того, по словам Подоляка, в "ближайшие два-три месяца" стоит ожидать новых инцидентов, подобных взрывам в Крыму.

Прямая речь: "Конечно, я согласен с Минобороны России, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев".

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Детали: Подоляк отметил, что Украине нужны дополнительные реактивные системы залпового огня: с помощью ракет большой дальности, Украина надеется ослабить силы оккупантов.

Также он заявил, что украинское контрнаступление происходит совсем иначе, чем у россиян. 

Прямая речь: "Россия вроде бы научила всех, что для контрнаступления нужно огромное количество живой силы, как гигантский кулак, и нужно двигаться только в одном направлении. Мы не используем тактику 60-х и 70-х годов прошлого века". 

Предыстория:

Темы: КрымОфис президентавойна
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