У Зеленского заявили, что Крымский мост нужно уничтожить
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.
Источник: Подоляк в интервью The Guardian
Детали: Как пишет издание, Подоляк в интервью дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, как законную военную цель.
Прямая речь Подоляка: "Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены".
Детали: Кроме того, по словам Подоляка, в "ближайшие два-три месяца" стоит ожидать новых инцидентов, подобных взрывам в Крыму.
Прямая речь: "Конечно, я согласен с Минобороны России, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев".
Детали: Подоляк отметил, что Украине нужны дополнительные реактивные системы залпового огня: с помощью ракет большой дальности, Украина надеется ослабить силы оккупантов.
Также он заявил, что украинское контрнаступление происходит совсем иначе, чем у россиян.
Прямая речь: "Россия вроде бы научила всех, что для контрнаступления нужно огромное количество живой силы, как гигантский кулак, и нужно двигаться только в одном направлении. Мы не используем тактику 60-х и 70-х годов прошлого века".
Предыстория:
- 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы и был виден огонь. Сообщалось о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. Оккупанты Крыма начали эвакуацию людей.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул, что за взрывами в Крыму стоят ВСУ, и добавил, что уничтожение российских складов с оружием будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.
- По информации The New York Times, к утренним взрывам на складе под Джанкоем в Крыму причастно элитное украинское военное подразделение.
- В обед РосСМИ сообщили о новых взрывах в Крыму – на этот раз на военной авиабазе под Симферополем.
- 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке также раздавались взрывы.