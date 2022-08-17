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Окупанти встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст у Криму

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 17:42
Керченський міст, фото Defense Express

Після вибухів на складі у Криму окупанти встановили перед в’їздом на Керченський міст контрольно-пропускний пункт, де перевіряють документи та автівки охочих виїхати.

Джерело: КримSOS з посиланням на заяву координатора руху Дениса Савченка в ефірі національного марафону новин

Пряма мова: "Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі".

Деталі: За його словами, після вибуху на складі боєприпасів з тимчасово окупованого Криму вирушили на територію Росії приблизно 38 тисяч автомобілів. Раніше, після вибухів у Новофедорівці, у бік Росії виїхали близько 37 тисяч машин.

Передісторія: 

  • 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. 
  • В обідню пору росЗМІ повідомили про нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем. 
  • У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі була диверсія. Окупанти запровадили режим НС у Джанкойському районі.
  • Окупанти Криму почали евакуацію людей.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.

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Теми: КримРосіяокупація
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