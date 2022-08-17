Окупанти встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст у Криму

Після вибухів на складі у Криму окупанти встановили перед в’їздом на Керченський міст контрольно-пропускний пункт, де перевіряють документи та автівки охочих виїхати.

Джерело: КримSOS з посиланням на заяву координатора руху Дениса Савченка в ефірі національного марафону новин

Пряма мова: "Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі".

Деталі: За його словами, після вибуху на складі боєприпасів з тимчасово окупованого Криму вирушили на територію Росії приблизно 38 тисяч автомобілів. Раніше, після вибухів у Новофедорівці, у бік Росії виїхали близько 37 тисяч машин.

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