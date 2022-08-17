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Оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост в Крыму

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 17:42
Оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост в Крыму
Керченский мост, фото Defense Express

После взрывов на складе в Крыму оккупанты установили перед въездом на Керченский мост контрольно-пропускной пункт, где проверяют документы желающих выехать.

Источник: КрымSOS со ссылкой на заявление координатора движения Дениса Савченко в эфире национального марафона новостей

Прямая речь: "Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи".

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Детали: По его словам, после взрыва на складе боеприпасов из временно оккупированного Крыма отправились на территорию России около 38 тысяч автомобилей. Ранее после взрывов в Новофедоровке в сторону России выехали около 37 тысяч автомобилей.

Предыстория:

  • 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы. Сообщалось о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
  • В обед РосСМИ сообщили о новых взрывах в Крыму – на этот раз на военной авиабазе под Симферополем.
  • В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе была диверсия. Оккупанты ввели режим ЧС в Джанкойском районе.
  • Оккупанты Крыма начали эвакуацию людей.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.

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Темы: КрымРосcияоккупация
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