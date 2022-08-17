Оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост в Крыму

После взрывов на складе в Крыму оккупанты установили перед въездом на Керченский мост контрольно-пропускной пункт, где проверяют документы желающих выехать.

Источник: КрымSOS со ссылкой на заявление координатора движения Дениса Савченко в эфире национального марафона новостей

Прямая речь: "Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи".

Детали: По его словам, после взрыва на складе боеприпасов из временно оккупированного Крыма отправились на территорию России около 38 тысяч автомобилей. Ранее после взрывов в Новофедоровке в сторону России выехали около 37 тысяч автомобилей.

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