Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост в Крыму

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 17:42
Керченский мост, фото Defense Express

После взрывов на складе в Крыму оккупанты установили перед въездом на Керченский мост контрольно-пропускной пункт, где проверяют документы желающих выехать.

Источник: КрымSOS со ссылкой на заявление координатора движения Дениса Савченко в эфире национального марафона новостей

Прямая речь: "Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи".

Детали: По его словам, после взрыва на складе боеприпасов из временно оккупированного Крыма отправились на территорию России около 38 тысяч автомобилей. Ранее после взрывов в Новофедоровке в сторону России выехали около 37 тысяч автомобилей.

Предыстория:

  • 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы. Сообщалось о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
  • В обед РосСМИ сообщили о новых взрывах в Крыму – на этот раз на военной авиабазе под Симферополем.
  • В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе была диверсия. Оккупанты ввели режим ЧС в Джанкойском районе.
  • Оккупанты Крыма начали эвакуацию людей.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КрымРосcияоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ

"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать

Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших

Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

фотоГенсек ООН прибыл во Львов

Все новости...
Крым
РосСМИ сообщили о назначении нового командующего Черноморским флотом РФ
ФСБ задержала в Крыму членов "Хизб ут-Тахрир", говорят, нашли "украинский след"
У Украины нет ограничений относительно ударов по врагу в Крыму – министр обороны
Последние новости
05:18
обновленоРоссияне еще раз ударили по Харькову, есть пострадавшие
04:46
ISW: РФ пытается выставить удары по Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений
04:05
Кулеба призвал дать больше оружия Украине после удара РФ по Харькову
03:00
СМИ: В России выбрали мэра Краснодара на роль "главы" оккупированной Харьковщины
02:11
В Кабуле прогремел мощный взрыв во время молитвы в мечети
01:22
Херсонщина: ВСУ уничтожили российский склад в Белогорке
00:40
Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры
00:01
"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ
23:44
В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
23:27
Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои
Все новости...