ISW: РФ намагається виставити удари по Криму терактами, аби відволікти від своїх воєнних злочинів

Росіяни намагаються виставити удари по російських військових об'єктах в Криму як теракти, щоб відвернути увагу від своїх порушень міжнародного права і підірвати заклик оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що російські офіційні особи, швидше за все, все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять пов'язані з ісламістським екстремізмом організації, у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародного співтовариства і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Зазначається, що напади на законні російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили і не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади скоєно екстремістами.

Що передувало: ФСБ Росії відзвітувала про затримання у Джанкої та Ялті окупованого Криму шести членів-громадян РФ забороненої в Росії ісламської організації "Хізб ут-Тахрір", які діяли начебто за вказівками з України. Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов назвав їх "терористами".

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