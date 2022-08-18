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ISW: РФ намагається виставити удари по Криму терактами, аби відволікти від своїх воєнних злочинів

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 04:46
ISW: РФ намагається виставити удари по Криму терактами, аби відволікти від своїх воєнних злочинів
ВИБУХИ у Новофедорівці в Сакському районі, ФОТО З "КРЫМ СЕГОДНЯ"

Росіяни намагаються виставити удари по російських військових об'єктах в Криму як теракти, щоб відвернути увагу від своїх порушень міжнародного права і підірвати заклик оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що російські офіційні особи, швидше за все, все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять пов'язані з ісламістським екстремізмом організації, у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародного співтовариства і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Зазначається, що напади на законні російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили і не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади скоєно екстремістами.

Що передувало: ФСБ Росії відзвітувала про затримання у Джанкої та Ялті окупованого Криму шести членів-громадян РФ  забороненої в Росії ісламської організації "Хізб ут-Тахрір", які діяли начебто за вказівками з України. Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов назвав їх  "терористами".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • За останній тиждень в окупованому Росією Криму сталися кілька вибухів на військових об’єктах.
  • 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
  • 16 серпня стало відомо про вибухи та пожежу в районі Джанкоя. Міноборони РФ пізніше заявило, що близько 06:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин.
  • Також вибухи пролунали 16 серпня на військовому аеродромі в Гвардійському.
  • За даними CNN, причина вибухів на військових об’єктах в Криму поки невідома, проте за ними стоїть Україна.

Теми: КримвибухРосія
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