ISW: РФ пытается выставить удары по Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений

Взрывы в Новофедоровке в Сакском районе, ФОТО С "КРЫМ СЕГОДНЯ"

Россияне пытаются выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты, чтобы отвлечь внимание от своих нарушений международного права и подорвать призыв объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что российские официальные лица, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, проводимыми связанными с исламистским экстремизмом организациями, в попытке удалить украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма.

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Отмечается, что нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет доказательств того, что эти нападения совершены экстремистами.

Что предшествовало: ФСБ России отчиталось о задержании в Джанкое и Ялте оккупированного Крыма шести членов-граждан РФ запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир", действовавших вроде бы по указаниям из Украины. Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов назвал их "террористами".

Напомним:

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