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ISW: РФ пытается выставить удары по Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений

Анастасия КалатурЧетверг, 18 августа 2022, 04:46
Взрывы в Новофедоровке в Сакском районе, ФОТО С "КРЫМ СЕГОДНЯ"

Россияне пытаются выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты, чтобы отвлечь внимание от своих нарушений международного права и подорвать призыв объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что российские официальные лица, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, проводимыми связанными с исламистским экстремизмом организациями,  в попытке удалить украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма.

Отмечается, что нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет доказательств того, что эти нападения совершены экстремистами.

Что предшествовало: ФСБ России отчиталось о задержании в Джанкое и Ялте оккупированного Крыма шести членов-граждан РФ  запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир", действовавших вроде бы по указаниям из Украины. Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов назвал их "террористами".

Напомним:

  • За последнюю неделю в оккупированном Россией Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах.
  • 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровкев Крыму раздались взрывы. Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке.
  • 16 августа стало известно о взрывах и пожаре в районе Джанкоя. Минобороны РФ позже заявило, что около 06:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.
  • Также взрывы прогремели 16 августа на военном аэродроме в Гвардейском.
  • По данным CNN, причина взрывов на военных объектах в Крыму пока неизвестна, однако за ними стоит Украина.

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Темы: КрымвзрывРосcия
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