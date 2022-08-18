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Персонал ЗАЕС просить світ запобігти катастрофі, на порядок гіршій за Чорнобиль

Катерина ТищенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 15:37
Персонал ЗАЕС просить світ запобігти катастрофі, на порядок гіршій за Чорнобиль
ЗАЕС, фото Getty Images

Персонал Запорізької АЕС закликає світову спільноту запобігти катастрофі на ЗАЕС, яка може мати на порядок жахливіші наслідки, ніж аварії на Чорнобильській АЕС та Фукусімі в Японії.

Джерело: звернення персоналу Запорізької АЕС до світової спільноти

Дослівно: "Ми переконані, що колективний розум і добра воля можуть змусити замовкнути гармати й не допустити непоправного. Наслідки можуть виявитися на порядок жахливішими, ніж результати трагедій у Чорнобилі та на Фукусімі.

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У світовій практиці атомної галузі немає аварійних планів, розрахованих на захист ядерних об'єктів у ситуації, коли вони стають територією бойових дій".

Деталі: Працівники станції відзначають, що за 5 минулих місяців "порушено безліч правових норм, принципів і регламентів забезпечення безпеки у сфері поводження з мирним атомом", а в останні два тижні атомна станція стала, "по суті, ціллю безперервних військових атак".

 

"Наша планета така маленька, і безглуздо припускати, що на ній десь можна буде сховатися від наслідків масштабної ядерної катастрофи", - йдеться у зверненні.

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Водночас у ньому не конкретизуються заходи, яких світова спільнота має вжити і не вказується країна-агресор, відповідальна за можливу катастрофу.

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Передісторія: 

  • 18 серпня російське військове командування погрожувало зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції.
  • До того у Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.
  • Росія на початку повномасштабної війни захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС. Останнім часом обстріли росіянами ЗАЕС посилилися.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.
  • 13 серпня стало відомо, що окупанти розташували на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи "прильоти" з Нікополя.

Теми: ЗАЕС
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