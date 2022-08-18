Персонал ЗАЕС просить світ запобігти катастрофі, на порядок гіршій за Чорнобиль

Персонал Запорізької АЕС закликає світову спільноту запобігти катастрофі на ЗАЕС, яка може мати на порядок жахливіші наслідки, ніж аварії на Чорнобильській АЕС та Фукусімі в Японії.

Джерело: звернення персоналу Запорізької АЕС до світової спільноти

Дослівно: "Ми переконані, що колективний розум і добра воля можуть змусити замовкнути гармати й не допустити непоправного. Наслідки можуть виявитися на порядок жахливішими, ніж результати трагедій у Чорнобилі та на Фукусімі.

У світовій практиці атомної галузі немає аварійних планів, розрахованих на захист ядерних об'єктів у ситуації, коли вони стають територією бойових дій".

Деталі: Працівники станції відзначають, що за 5 минулих місяців "порушено безліч правових норм, принципів і регламентів забезпечення безпеки у сфері поводження з мирним атомом", а в останні два тижні атомна станція стала, "по суті, ціллю безперервних військових атак".

"Наша планета така маленька, і безглуздо припускати, що на ній десь можна буде сховатися від наслідків масштабної ядерної катастрофи", - йдеться у зверненні.

Водночас у ньому не конкретизуються заходи, яких світова спільнота має вжити і не вказується країна-агресор, відповідальна за можливу катастрофу.

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