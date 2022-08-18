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Персонал ЗАЭС просит мир предотвратить катастрофу, которая будет на порядок хуже Чернобыля

Катерина ТищенкоЧетверг, 18 августа 2022, 15:37
Персонал ЗАЭС просит мир предотвратить катастрофу, которая будет на порядок хуже Чернобыля
ЗАЭС, фото Getty Images

Персонал Запорожской АЭС призывает мировое сообщество предотвратить катастрофу на ЗАЭС, которая может иметь на порядок более ужасающие последствия, чем аварии на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме в Японии.

Источник: обращение персонала Запорожской АЭС к мировому сообществу

Дословно: "Мы убеждены, что коллективный разум и благая воля могут заставить замолчать пушки и не допустить непоправимого. Последствия могут оказаться на порядок более ужасающими, чем итоги трагедий в Чернобыле и на Фукусиме.

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В мировой практике атомной отрасли не существует аварийных планов, рассчитанных на защиту ядерных объектов в ситуации, когда они становятся территорией боевых действий".

Детали: Работники станции отмечают, что за 5 прошедших месяцев "нарушено великое множество правовых норм, принципов и регламентов обеспечения безопасности в сфере обращения с мирным атомом", а последние две недели атомная станция стала, "по сути, целью непрекращающихся военных атак".

 

"Наша планета такая маленькая, и глупо предполагать, что на ней где-нибудь можно будет спрятаться от последствий масштабной ядерной катастрофы", - говорится в обращении.

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В то же время, в нем не конкретизируются шаги, которые мировое сообщество должно предпринять и не указывается страна-агрессор, ответственная за возможную катастрофу.

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Предыстория:

  • Ранее в Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.
  • 17 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с президентами Украины и Турции. Во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с Россией. 
  • Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС. В последнее время обстрелы россиянами ЗАЭС усилились.
  • США на заседании Совета Безопасности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложениепо созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Темы: ЗАЭС
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