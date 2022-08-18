Персонал ЗАЭС просит мир предотвратить катастрофу, которая будет на порядок хуже Чернобыля

Персонал Запорожской АЭС призывает мировое сообщество предотвратить катастрофу на ЗАЭС, которая может иметь на порядок более ужасающие последствия, чем аварии на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме в Японии.

Источник: обращение персонала Запорожской АЭС к мировому сообществу

Дословно: "Мы убеждены, что коллективный разум и благая воля могут заставить замолчать пушки и не допустить непоправимого. Последствия могут оказаться на порядок более ужасающими, чем итоги трагедий в Чернобыле и на Фукусиме.

В мировой практике атомной отрасли не существует аварийных планов, рассчитанных на защиту ядерных объектов в ситуации, когда они становятся территорией боевых действий".

Детали: Работники станции отмечают, что за 5 прошедших месяцев "нарушено великое множество правовых норм, принципов и регламентов обеспечения безопасности в сфере обращения с мирным атомом", а последние две недели атомная станция стала, "по сути, целью непрекращающихся военных атак".

"Наша планета такая маленькая, и глупо предполагать, что на ней где-нибудь можно будет спрятаться от последствий масштабной ядерной катастрофы", - говорится в обращении.

В то же время, в нем не конкретизируются шаги, которые мировое сообщество должно предпринять и не указывается страна-агрессор, ответственная за возможную катастрофу.

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