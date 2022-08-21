ISW: Росії треба буде перекинути частину сил, аби "захистити" Крим

Росії, ймовірно, треба буде відвести частину своїх сил від лінії фронту для "захисту" окупованого нею Криму.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що нездатність Росії зупинити атаки на свої об’єкти в Криму може спричинити невдоволення у російському суспільстві. Як пише ISW, на кадрах із соціальних мереж вже видно, що багато росіян стоять у пробках, очікуючи, коли вони покинуть Крим і вирушать до Росії, що може свідчити про занепокоєність громадськості, що зростає, ефективністю російських заходів безпеки.

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Що передувало: 20 серпня пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.

Нагадаємо:

За останній тиждень в окупованому Росією Криму сталися кілька вибухів на військових об’єктах.

9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.

16 серпня стало відомо про вибухи та пожежу в районі Джанкоя. Міноборони РФ пізніше заявило, що близько 06:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин.

Також вибухи пролунали 16 серпня на військовому аеродромі в Гвардійському.

За даними CNN, причина вибухів на військових об’єктах в Криму поки невідома, проте за ними стоїть Україна.