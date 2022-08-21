Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Росії треба буде перекинути частину сил, аби "захистити" Крим

Анастасія КалатурНеділя, 21 серпня 2022, 06:30
ФОТО: GETTY

Росії, ймовірно, треба буде відвести частину своїх сил від лінії фронту для "захисту" окупованого нею Криму.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що нездатність Росії зупинити атаки на свої об’єкти в Криму може спричинити невдоволення у російському суспільстві. Як пише ISW, на кадрах із соціальних мереж вже видно, що багато росіян стоять у пробках, очікуючи, коли вони покинуть Крим і вирушать до Росії, що може свідчити про занепокоєність громадськості, що зростає, ефективністю російських заходів безпеки.

Що передувало:  20 серпня  пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.

Нагадаємо:

  • За останній тиждень в окупованому Росією Криму сталися кілька вибухів на військових об’єктах.
  • 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
  • 16 серпня стало відомо про вибухи та пожежу в районі Джанкоя. Міноборони РФ пізніше заявило, що близько 06:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин.
  • Також вибухи пролунали 16 серпня на військовому аеродромі в Гвардійському.
  • За даними CNN, причина вибухів на військових об’єктах в Криму поки невідома, проте за ними стоїть Україна.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КримРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

РФ частково закриває повітряний простір у 3 областях – зведення Генштабу

DW поскаржилася Кулебі на речника МЗС і попросила не порівнювати їх з Russia Today

Перед вторгненням РФ Шольц сказав Путіну, що Україна не стане членом НАТО "найближчі 30 років"

Військові РФ обурені танковими біатлонами і парадами на тлі великих втрат – розвідка Британії

"Кієв вздрогнєт": російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень

відео, оновлено від 00:52Під Москвою підірвали пропагандистку та дочку "ідеолога Путіна"

Усі новини...
Зведення Генштабу: РФ перекидає ППО до Білорусі
По Одещині росіяни вдарили п’ятьма ракетами, два "Калібри" збиті
США планують поставити Україні високоточні артилерійські снаряди Excalibur – ЗМІ
Росіяни посилили терор цивільних на Херсонщині - облрада
Останні новини
20:34
Німеччина схвалила продаж Україні 255 високоточних артснарядів Vulcano – ЗМІ
20:22
Посол ЄС упевнений, що восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалений
19:56
До кінця року Україна очікує від ЄС "політичної ясності" щодо членства – Стефанішина
19:45
Міністр фінансів Німеччини анонсував візит в Україну
19:41
фото, доповненоРосіяни обстріляли Дніпропетровщину: 1 загибла, 6 поранених, серед яких дитина
19:29
Глава МЗС Німеччини: Ми або допомагаємо Україні, або лишаємо напризволяще мільйони людей
19:15
Біля берегів Одещини знешкодили другу за добу міну
18:55
Нова прем’єрка Франції випереджає Макрона в рейтингах
18:38
РФ частково закриває повітряний простір у 3 областях – зведення Генштабу
18:21
DW поскаржилася Кулебі на речника МЗС і попросила не порівнювати їх з Russia Today
Усі новини...