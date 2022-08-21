ISW: России нужно будет перебросить часть сил, чтобы "защитить" Крым

России, вероятно, предстоит отвести часть своих сил от линии фронта для "защиты" оккупированного ею Крыма.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что неспособность России остановить атаки на свои объекты в Крыму может вызвать недовольство в российском обществе. Как пишет ISW, на кадрах из социальных сетей уже видно, что многие россияне стоят в пробках, ожидая, когда они покинут Крым и отправятся в Россию, что может свидетельствовать о растущей озабоченности общественности эффективностью российских мер безопасности.

Реклама:

Что предшествовало: 20 августа раздался взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.

Напомним:

За последнюю неделю в оккупированном Россией Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах.

9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму раздались взрывы. Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке.

16 августа стало известно о взрывах и пожаре в районе Джанкоя. Минобороны РФ позже заявило, что около 06:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

Также взрывы прогремели 16 августа на военном аэродроме в Гвардейском.

По данным CNN, причина взрывов на военных объектах в Крыму пока неизвестна, однако за ними стоит Украина.