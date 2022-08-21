ISW: России нужно будет перебросить часть сил, чтобы "защитить" Крым

России, вероятно, предстоит отвести часть своих сил от линии фронта для "защиты" оккупированного ею Крыма.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что неспособность России остановить атаки на свои объекты в Крыму может вызвать недовольство в российском обществе. Как пишет ISW, на кадрах из социальных сетей уже видно, что многие россияне стоят в пробках, ожидая, когда они покинут Крым и отправятся в Россию, что может свидетельствовать о растущей озабоченности общественности эффективностью российских мер безопасности.

Что предшествовало: 20 августа раздался взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.

Напомним: