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Путін нагородив Дугіну орденом "за мужність"

"Українська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 21:04
Путін нагородив Дугіну орденом за мужність
Володимир Путін, Getty Images

Президент РФ Володимир Путін нагородив Дар'ю Дугіну орденом "мужності" посмертно.

Джерело: РБК з посиланням на відповідний указ Путіна

Дослівно: "За мужність та самовідданість, виявлені під час виконання професійного обов'язку, нагородити орденом Мужності Дугіну Дар'ю Олександрівну — кореспондента непублічного акціонерного товариства „Царьград Медіа", місто Москва (посмертно)".

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Що передувало:

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Російська ФСБ заявила, що вбивство Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами.

Теми: ПутінДугін
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