Путін нагородив Дугіну орденом "за мужність"

Президент РФ Володимир Путін нагородив Дар'ю Дугіну орденом "мужності" посмертно.

Джерело: РБК з посиланням на відповідний указ Путіна

Дослівно: "За мужність та самовідданість, виявлені під час виконання професійного обов'язку, нагородити орденом Мужності Дугіну Дар'ю Олександрівну — кореспондента непублічного акціонерного товариства „Царьград Медіа", місто Москва (посмертно)".

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