Путін нагородив Дугіну орденом "за мужність"
Понеділок, 22 серпня 2022, 21:04
Президент РФ Володимир Путін нагородив Дар'ю Дугіну орденом "мужності" посмертно.
Джерело: РБК з посиланням на відповідний указ Путіна
Дослівно: "За мужність та самовідданість, виявлені під час виконання професійного обов'язку, нагородити орденом Мужності Дугіну Дар'ю Олександрівну — кореспондента непублічного акціонерного товариства „Царьград Медіа", місто Москва (посмертно)".
Що передувало:
- У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
- В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
- Російська ФСБ заявила, що вбивство Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами.
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