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Путин наградил Дугину орденом "за мужество"

"Украинская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 21:04
Путин наградил Дугину орденом за мужество
Владимир Путин, Getty Images

Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом "мужества" посмертно.

Источник: РБК со ссылкой на соответствующий указ Путина

Дословно: "За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества „Царьград Медиа", город Москва (посмертно)".

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Что предшествовало:

  • В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
  • Российская ФСБ заявила, что убийство Дугиной подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Темы: ПутинДугин
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