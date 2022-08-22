Путин наградил Дугину орденом "за мужество"
Понедельник, 22 августа 2022, 21:04
Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом "мужества" посмертно.
Источник: РБК со ссылкой на соответствующий указ Путина
Дословно: "За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества „Царьград Медиа", город Москва (посмертно)".
Что предшествовало:
- В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
- В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
- Российская ФСБ заявила, что убийство Дугиной подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.
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