Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Москві прощання з Дугіною перетворили у шоу "переможемо Україну"

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 15:05
В Москві прощання з Дугіною перетворили у шоу переможемо Україну
скриншот

Прощання в Москві з Дар’єю Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Кремль перетворив у захід, на якому присутні демонстрували вірність президенту РФ Володимиру Путіну та його планам щодо знищення України.

Джерело: видання Meduza, російські пропагандистські ЗМІ, соціальні мережі

Деталі: Депутат Держдуми та лідер ЛДПР Леонід Слуцький під час виступу на церемонії прощання виголосив гасло схоже на те, яке було у німецьких нацистів. "Одна країна. Один президент. Одна перемога", - сказав він ( у нацистській Німеччині: "Один народ, один рейх, один фюрер" – ред).

Реклама:

Він також запропонував назвати ім’ям Дугіної одну з вулиць "у звільненому від нацизму Києві".

Лідер провладної партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов також заявив про "міжнародний трибунал" для тих, хто причетний до загибелі Дугіної. За його словами, "фашизм має бути знищений у своєму лігві, яке сьогодні, на жаль, у Києві". На його думку творці цього "фашизму" знаходяться у Вашингтоні.

ВІДЕО ДНЯ

Присутній на прощанні один з головних пропагандистів Кремля Дмитро Кисельов закликав після загибелі Дугіної "стати ще сильнішими" та "безкомпромісно денацифікувати та демілітаризувати Україну".

Сам батько Дугіної розповів, що вчив доньку тому, що Росія - це імперія. Він також закликав до "російської перемоги". З його слів, "найбільша ціна, яку доводиться платити, вона може бути виправдана лише перемогою".

Передісторія

Теми: РосіявійнаДугін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: