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В Москві прощання з Дугіною перетворили у шоу "переможемо Україну"

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 15:05
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Прощання в Москві з Дар’єю Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Кремль перетворив у захід, на якому присутні демонстрували вірність президенту РФ Володимиру Путіну та його планам щодо знищення України.

Джерело: видання Meduza, російські пропагандистські ЗМІ, соціальні мережі

Деталі: Депутат Держдуми та лідер ЛДПР Леонід Слуцький під час виступу на церемонії прощання виголосив гасло схоже на те, яке було у німецьких нацистів. "Одна країна. Один президент. Одна перемога", - сказав він ( у нацистській Німеччині: "Один народ, один рейх, один фюрер" – ред).

Він також запропонував назвати ім’ям Дугіної одну з вулиць "у звільненому від нацизму Києві".

Лідер провладної партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов також заявив про "міжнародний трибунал" для тих, хто причетний до загибелі Дугіної. За його словами, "фашизм має бути знищений у своєму лігві, яке сьогодні, на жаль, у Києві". На його думку творці цього "фашизму" знаходяться у Вашингтоні.

Присутній на прощанні один з головних пропагандистів Кремля Дмитро Кисельов закликав після загибелі Дугіної "стати ще сильнішими" та "безкомпромісно денацифікувати та демілітаризувати Україну".

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Сам батько Дугіної розповів, що вчив доньку тому, що Росія - це імперія. Він також закликав до "російської перемоги". З його слів, "найбільша ціна, яку доводиться платити, вона може бути виправдана лише перемогою".

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Теми: РосіявійнаДугін
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