В Москве прощание с Дугиной превратили в шоу "победим Украину"
Прощание в Москве с Дарьей Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина Кремль превратил в мероприятие, на котором присутствовавшие демонстрировали верность президенту РФ Владимиру Путину и его планам относительно уничтожения Украины.
Источник: издание Meduza, российские пропагандистские СМИ, социальные сети
Детали: Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время выступления на церемонии прощания произнес лозунг, похожий на тот, который был у немецких нацистов. "Одна страна. Один президент. Одна победа", - сказал он (в нацистской Германии: "Один народ, один рейх, один фюрер" – ред).
Он также предложил назвать именем Дугиной одну из улиц "в освобожденном от нацизма Киеве".
Лидер провластной партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов также заявил о "международном трибунале" для тех, кто причастен к гибели Дугиной. По его словам, "фашизм должен быть уничтожен в своем логове, которое сегодня, к сожалению, в Киеве". По его мнению, создатели этого "фашизма" находятся в Вашингтоне.
Присутствовавший на прощании один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев призвал после гибели Дугиной "стать еще сильнее" и "бескомпромиссно денацифицировать и демилитаризировать Украину".
Сам отец Дугиной рассказал, что учил дочь тому, что Россия – это империя. Он также призвал к "российской победе". По его словам, "наибольшая цена, которую приходится платить, она может быть оправдана только победой".
Предистория:
- 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
- В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
- В России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы, а взрывное устройство активировано дистанционно. ФСБ РФ выдумала, что якобы виновная во взрыве украинка Наталья Вовк служила в "Азове" – бойцы полка это опровергли.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.