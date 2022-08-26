Нардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні
Нардепа Юрія Бойка, колишнього співголову партії та фракції ОПЗЖ, а тепер голову депутатської групи "Платформа за життя та мир", помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії.
Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"
Деталі: Речник нардепа відповів "Схемам", що 63-річний Бойко "взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня", а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.
Сам Бойко прочитав, але залишив без відповіді запитання журналістів про те, що саме він та його соратники, нещодавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, роблять для протидії російській агресії, а також чи відчуває Бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні.
Довідка: Юрій Бойко – народний депутат VI, VIII та IX скликань. Був віцепрем’єром в уряді Миколи Азарова та міністром енергетики в другому уряді Віктора Януковича, був членом проросійської Партії регіонів. Балотувався у президенти України в 2014 та 2019 роках.
Був співголовою партії та фракції ОПЗЖ у Верховній Раді разом з Вадимом Рабіновичем. З 21 квітня 2022 року — голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у ВРУ, створеної з колишніх членів ОПЗЖ.
Передісторія:
- У березні 2022 року Рада нацбезпеки та оборони України призупинила діяльність партій, які мають зв’язки з Росією: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
- 14 квітня фракція "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті. 12 травня фракція ОПЗЖ офіційно перестала існувати.
- 3 травня Верховна Рада офіційно заборонила діяльність проросійських партій в Україні.
- 20 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".