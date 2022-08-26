Нардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні

Нардепа Юрія Бойка, колишнього співголову партії та фракції ОПЗЖ, а тепер голову депутатської групи "Платформа за життя та мир", помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

усі фото: "Схеми"

Деталі: Речник нардепа відповів "Схемам", що 63-річний Бойко "взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня", а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.

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Сам Бойко прочитав, але залишив без відповіді запитання журналістів про те, що саме він та його соратники, нещодавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, роблять для протидії російській агресії, а також чи відчуває Бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні.

Довідка: Юрій Бойко – народний депутат VI, VIII та IX скликань. Був віцепрем’єром в уряді Миколи Азарова та міністром енергетики в другому уряді Віктора Януковича, був членом проросійської Партії регіонів. Балотувався у президенти України в 2014 та 2019 роках.

Був співголовою партії та фракції ОПЗЖ у Верховній Раді разом з Вадимом Рабіновичем. З 21 квітня 2022 року — голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у ВРУ, створеної з колишніх членів ОПЗЖ.

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