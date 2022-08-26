Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 18:03
Нардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні
Бойко (ліворуч) у Чехії 25 серпня, фото: "Схеми"

Нардепа Юрія Бойка, колишнього співголову партії та фракції ОПЗЖ, а тепер голову депутатської групи "Платформа за життя та мир", помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

 
усі фото: "Схеми"

Деталі: Речник нардепа відповів "Схемам", що 63-річний Бойко "взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня", а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.

Реклама:

Сам Бойко прочитав, але залишив без відповіді запитання журналістів про те, що саме він та його соратники, нещодавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, роблять для протидії російській агресії, а також чи відчуває Бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні.

Довідка: Юрій Бойко – народний депутат VI, VIII та IX скликань. Був віцепрем’єром в уряді Миколи Азарова та міністром енергетики в другому уряді Віктора Януковича, був членом проросійської Партії регіонів. Балотувався у президенти України в 2014 та 2019 роках.

 

Був співголовою партії та фракції ОПЗЖ у Верховній Раді разом з Вадимом Рабіновичем. З 21 квітня 2022 року — голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у ВРУ, створеної з колишніх членів ОПЗЖ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У березні 2022 року Рада нацбезпеки та оборони України призупинила діяльність партій, які мають зв’язки з Росією: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
  • 14 квітня фракція "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті. 12 травня фракція ОПЗЖ офіційно перестала існувати.
  • 3 травня Верховна Рада офіційно заборонила діяльність проросійських партій в Україні.
  • 20 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Теми: БойкоЧехіяОПЗЖ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Бойко
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
"Подвійні стандарити": чому Зеленський позбавив Богуслаєва звання героя, а Бойка – ні
Які петиції ігнорує Зеленський і чому Шмигаль не вирішив проблему Бойка-героя?
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: