Нардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні

Нардепа Юрія Бойка, колишнього співголову партії та фракції ОПЗЖ, а тепер голову депутатської групи "Платформа за життя та мир", помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

усі фото: "Схеми"

Деталі: Речник нардепа відповів "Схемам", що 63-річний Бойко "взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня", а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.

Сам Бойко прочитав, але залишив без відповіді запитання журналістів про те, що саме він та його соратники, нещодавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, роблять для протидії російській агресії, а також чи відчуває Бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні.

Довідка: Юрій Бойко – народний депутат VI, VIII та IX скликань. Був віцепрем’єром в уряді Миколи Азарова та міністром енергетики в другому уряді Віктора Януковича, був членом проросійської Партії регіонів. Балотувався у президенти України в 2014 та 2019 роках.

Був співголовою партії та фракції ОПЗЖ у Верховній Раді разом з Вадимом Рабіновичем. З 21 квітня 2022 року — голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у ВРУ, створеної з колишніх членів ОПЗЖ.

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