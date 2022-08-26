Нардеп Бойко был замечен в Чехии: говорят, на лечении

Нардеп Юрий Бойко, бывший сопредседатель партии и фракции ОПЗЖ, а теперь глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", был замечен 25 августа в Карловых Варах в Чехии.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Детали: Пресс-секретарь нардепа ответил "Схемам", что 63-летний Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится на лечении.

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Сам Бойко прочитал, но оставил без ответа вопрос журналистов о том, что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, делают для противодействия российской агрессии, а также чувствует ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине.

Справка: Юрий Бойко – народный депутат VI, VIII и IX созывов. Был вице-премьером в правительстве Николая Азарова и министром энергетики во втором правительстве Виктора Януковича, был членом пророссийской Партии регионов. Баллотировался в президенты Украины в 2014 и 2019 годах.

Был сопредседателем партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде вместе с Вадимом Рабиновичем. С 21 апреля 2022 г. — председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в ВРУ, созданной из бывших членов ОПЗЖ.

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