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Нардеп Бойко был замечен в Чехии: говорят, на лечении

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 18:03
Нардеп Бойко был замечен в Чехии: говорят, на лечении
Бойко (слева) в Чехии 25 августа, фото: "Схемы"

Нардеп Юрий Бойко, бывший сопредседатель партии и фракции ОПЗЖ, а теперь глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", был замечен 25 августа в Карловых Варах в Чехии.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

 

Детали: Пресс-секретарь нардепа ответил "Схемам", что 63-летний Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится на лечении.

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Сам Бойко прочитал, но оставил без ответа вопрос журналистов о том, что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, делают для противодействия российской агрессии, а также чувствует ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине.

Справка: Юрий Бойко – народный депутат VI, VIII и IX созывов. Был вице-премьером в правительстве Николая Азарова и министром энергетики во втором правительстве Виктора Януковича, был членом пророссийской Партии регионов. Баллотировался в президенты Украины в 2014 и 2019 годах.

 

Был сопредседателем партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде вместе с Вадимом Рабиновичем. С 21 апреля 2022 г. — председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в ВРУ, созданной из бывших членов ОПЗЖ.

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Предыстория:

  • В марте 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины приостанавил деятельность партий, имеющих связи с Россией: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте. 12 мая фракция ОПЗЖ официально перестала существовать.
  • 3 мая Верховная Рада официально запретила деятельность пророссийских партий в Украине.
  • Восьмой апелляционный административный суд 20 июня удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Темы: БойкоЧехияОПЗЖ
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