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У Росії заявили, що ще один українець винен у смерті Дугіної

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 10:37
Скріншот з відео оприлюднене ФСБ

У російській ФСБ стверджують, що разом із Вовк вбивство Дар’ї Дугіної нібито готовув Богдан Циганенко, який є "ще одним членом української диверсійної групи".

Джерело: ТАСС 

Деталі: У спецслужбі країни-агресора заявляють, що Богдан Циганенко, 1978 року народження, має українське громадянство та прибув до Росії транзитом через Естонію 30 липня, залишивши РФ за день до смерті Дугіної.

Циганенко нібито забезпечив Вовк підробленими автомобільними номерами та документами на ім'я громадянки Казахстану Юлії Зайко. Разом з Вовк він збирав саморобний вибуховий пристрій в орендованому гаражі на південному заході Москви, як стверджують у ФСБ.

Також російські спецслужбовці зазначили, що мають записи камер відеоспостереження, на яких Циганенко в'їжджає до Росії, їздить на машині з Наталією, отримує підроблені номери та їде. 

Скріншот з відео, яке оприлюднило ФСБ країни-агресора
Скріншот з відео, яке оприлюднила ФСБ країни-агресора

Передісторія: 

  • 20 серпня в Підмосков'ї вибухнуло авто з Дар’єю Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  •  ФСБ РФ вигадала, що нібито винна у вибуху українка Наталія Вовк служила в "Азові". Бійці "Азова" заперечують, що Вовк була членом полку.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна до цього не причетна.
  • Слідчий комітет країни-агресора повідомив, що вивчає причетність інших осіб до смерті дочки "ідеолога Путіна" Дар'ї Дугіної.

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Теми: РосіяДугінФСБ
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