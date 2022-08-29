У Росії заявили, що ще один українець винен у смерті Дугіної

У російській ФСБ стверджують, що разом із Вовк вбивство Дар’ї Дугіної нібито готовув Богдан Циганенко, який є "ще одним членом української диверсійної групи".

Джерело: ТАСС

Деталі: У спецслужбі країни-агресора заявляють, що Богдан Циганенко, 1978 року народження, має українське громадянство та прибув до Росії транзитом через Естонію 30 липня, залишивши РФ за день до смерті Дугіної.

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Циганенко нібито забезпечив Вовк підробленими автомобільними номерами та документами на ім'я громадянки Казахстану Юлії Зайко. Разом з Вовк він збирав саморобний вибуховий пристрій в орендованому гаражі на південному заході Москви, як стверджують у ФСБ.

Також російські спецслужбовці зазначили, що мають записи камер відеоспостереження, на яких Циганенко в'їжджає до Росії, їздить на машині з Наталією, отримує підроблені номери та їде.

Скріншот з відео, яке оприлюднила ФСБ країни-агресора

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