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У Росії заявили, що ще один українець винен у смерті Дугіної

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 10:37
У Росії заявили, що ще один українець винен у смерті Дугіної
Скріншот з відео оприлюднене ФСБ

У російській ФСБ стверджують, що разом із Вовк вбивство Дар’ї Дугіної нібито готовув Богдан Циганенко, який є "ще одним членом української диверсійної групи".

Джерело: ТАСС 

Деталі: У спецслужбі країни-агресора заявляють, що Богдан Циганенко, 1978 року народження, має українське громадянство та прибув до Росії транзитом через Естонію 30 липня, залишивши РФ за день до смерті Дугіної.

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Циганенко нібито забезпечив Вовк підробленими автомобільними номерами та документами на ім'я громадянки Казахстану Юлії Зайко. Разом з Вовк він збирав саморобний вибуховий пристрій в орендованому гаражі на південному заході Москви, як стверджують у ФСБ.

Також російські спецслужбовці зазначили, що мають записи камер відеоспостереження, на яких Циганенко в'їжджає до Росії, їздить на машині з Наталією, отримує підроблені номери та їде. 

Скріншот з відео, яке оприлюднило ФСБ країни-агресора
Скріншот з відео, яке оприлюднила ФСБ країни-агресора

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 серпня в Підмосков'ї вибухнуло авто з Дар’єю Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  •  ФСБ РФ вигадала, що нібито винна у вибуху українка Наталія Вовк служила в "Азові". Бійці "Азова" заперечують, що Вовк була членом полку.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна до цього не причетна.
  • Слідчий комітет країни-агресора повідомив, що вивчає причетність інших осіб до смерті дочки "ідеолога Путіна" Дар'ї Дугіної.

Теми: РосіяДугінФСБ
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