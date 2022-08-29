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В России заявили, что еще один украинец виноват в смерти Дугиной

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 10:37
Скриншот с видео опубликованного ФСБ

В российской ФСБ утверждают, что вместе с Вовк убийство Дарьи Дугиной якобы готовил Богдан Цыганенко, который является "еще одним членом украинской диверсионной группы".

Источник: ТАСС

Детали: В спецслужбе страны-агрессора заявляют, что Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, имеет украинское гражданство и прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, покинув РФ за день до смерти Дугиной.

Цыганенко якобы снабдил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко. Вместе с Вовк он собирал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы, как утверждают в ФСБ.

Также российские спецслужбы отметили, что имеют записи камер видеонаблюдения, на которых Цыганенко въезжает в Россию, ездит на машине с Наталией, получает поддельные номера и уезжает.

Скриншот из видео, которое опубликовала ФСБ РФ
Скриншот из видео, которое опубликовала ФСБ РФ

Предыстория:

  • 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина.
  • В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.
  • ФСБ РФ придумала, что якобы виновная взрыва украинка Наталья Вовк служила в "Азове". Бойцы "Азова" отрицают, что Волк был членом полка.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина к этому не имеет отношения.
  • Следственный комитет страны-агрессора сообщил, что изучает причастность других лиц к смерти дочери "идеолога Путина" Дарьи Дугиной.

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Темы: РосcияДугинФСБ
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