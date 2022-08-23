Смерть Дугіної: Росія вивчає причетніть інших осіб, крім українки
Вівторок, 23 серпня 2022, 18:13
Слідчий комітет країни-агресора повідомляє, що планує оголосити в розшук українку Наталію Вовк, а також вивчає причетність інших осіб до смерті дочки "ідеолога Путіна" Дар'ї Дугіної.
Джерело: ТАСС із посиланням на СК РФ
Дослівно СК: "Слідство планує оголосити Наталію Вовк у розшук. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину".
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Деталі: У гаражі та квартирі Вовк у Москві проводять обшуки. Також СК повідомляє, що допитав родичів Дугіної, учасників фестивалю, персонал та вивчає записи з камер відеоспостереження.
Передісторія:
- 20 серпня вибухнув автомобіль із Дар'єю Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна.
- В ОП заперечують причетність Києва до вбивства Дугіної.
- У Росії заявили, що вбивство Дугіної скоїли українські спецслужби, а винна у вибуху українка Наталія Вовк служила в "Азові".
- Бійці "Азова" заперечують, що Вовк була членом полку.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, Україна до цього не має відношення.
- 23 серпня у Москві прощання з Дугіною перетворили на захід, на якому присутні демонстрували вірність президенту РФ Володимиру Путіну та його планам щодо знищення України.
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