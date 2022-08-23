Смерть Дугіної: Росія вивчає причетніть інших осіб, крім українки

Слідчий комітет країни-агресора повідомляє, що планує оголосити в розшук українку Наталію Вовк, а також вивчає причетність інших осіб до смерті дочки "ідеолога Путіна" Дар'ї Дугіної.

Джерело: ТАСС із посиланням на СК РФ

Дослівно СК: "Слідство планує оголосити Наталію Вовк у розшук. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину".

Деталі: У гаражі та квартирі Вовк у Москві проводять обшуки. Також СК повідомляє, що допитав родичів Дугіної, учасників фестивалю, персонал та вивчає записи з камер відеоспостереження.

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