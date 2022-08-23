Смерть Дугіної: Росія вивчає причетніть інших осіб, крім українки

Слідчий комітет країни-агресора повідомляє, що планує оголосити в розшук українку Наталію Вовк, а також вивчає причетність інших осіб до смерті дочки "ідеолога Путіна" Дар'ї Дугіної.

Джерело: ТАСС із посиланням на СК РФ

Дослівно СК: "Слідство планує оголосити Наталію Вовк у розшук. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину".

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Деталі: У гаражі та квартирі Вовк у Москві проводять обшуки. Також СК повідомляє, що допитав родичів Дугіної, учасників фестивалю, персонал та вивчає записи з камер відеоспостереження.

Передісторія:

20 серпня вибухнув автомобіль із Дар'єю Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна.

В ОП заперечують причетність Києва до вбивства Дугіної.

У Росії заявили, що вбивство Дугіної скоїли українські спецслужби, а винна у вибуху українка Наталія Вовк служила в "Азові".

Бійці "Азова" заперечують, що Вовк була членом полку.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, Україна до цього не має відношення.

23 серпня у Москві прощання з Дугіною перетворили на захід, на якому присутні демонстрували вірність президенту РФ Володимиру Путіну та його планам щодо знищення України.