ЄС закликав до діалогу задля мінімізації ризиків на тлі напруженості довкола Тайваню

Європейський Союз закликав у середу вирішити напруженість навколо візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань шляхом діалогу та зберегти канали зв’язку з Китаєм відкритими, щоб уникнути прорахунків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"ЄС зацікавлений у збереженні миру та статус-кво в Тайванській протоці", - заявив речник ЄС.

"Ми заохочуємо мирне вирішення проблем через протоку. Напруженість слід вирішувати шляхом діалогу. Слід підтримувати відповідні канали зв’язку, щоб зменшити ризики прорахунків" - йдеться у заяві.

Представник Європейської комісії заявив, що ЄС має "чітку політику єдиного Китаю", визнаючи уряд Китайської Народної Республіки єдиним законним урядом Китаю, а також переслідуючи "дружні відносини та тісну співпрацю з Тайванем".

Нагадаємо, Литва стала єдиною країною ЄС, яка публічно схвалила суперечливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

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Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".

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