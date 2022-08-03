На телеканалі підозрюваного у держзраді нардепа Ковальова проходить обшук
Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить обшук у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у держзраді нардепу Олексію Ковальову.
Джерело: пресслужба ДБР
Дослівно: "Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу".
Деталі: Управління корпоративними правами каналу передали в Агентство з розшуку та менеджменту активів.
Раніше суд арештував майно Ковальова. Зокрема, частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.
Однією з юридичних осіб є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".
Передісторія:
- 6 липня генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру в держзраді й пособництву агресору народному депутату Олексію Ковальову.
- 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що пережив замах.
- 8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.
- 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
- На початку квітня Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі".