На телеканалі підозрюваного у держзраді нардепа Ковальова проходить обшук

Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить обшук у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у держзраді нардепу Олексію Ковальову.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу".

Реклама:

Деталі: Управління корпоративними правами каналу передали в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Раніше суд арештував майно Ковальова. Зокрема, частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: