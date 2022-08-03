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На телеканалі підозрюваного у держзраді нардепа Ковальова проходить обшук

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 15:41
ОЛЕКСІЙ КОВАЛЬОВ. ФОТО З FACEBOOK

Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить обшук у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у держзраді нардепу Олексію Ковальову.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу".

Деталі: Управління корпоративними правами каналу передали в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Раніше суд арештував майно Ковальова. Зокрема, частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 липня генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру в держзраді й пособництву агресору народному депутату Олексію Ковальову.
  • 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що пережив замах.
  • 8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • На початку квітня Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 

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Теми: ДБРобшукидержзрада
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