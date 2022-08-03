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Росіяни у Маріуполі почали термінову заготівлю дров на зиму – радник мера

Мазуренко Альона Середа, 3 серпня 2022, 20:17
скриншот

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти в терміновому порядку почали заготівлю дров на зиму. 

Джерело: Андрющенко у Telegram

Дослівно: "Окупаційна влада Маріуполя наказала в терміновому порядку почати заготівлю дров на зимній період.

За відсутності/недостатньості пошкоджених або аварійних дерев зелена зона Маріуполя пішла "під ніж".

Вже немає в Маріуполі полку "Азов". Вже немає бойвих дій. Але безворотнє руйнування міста не зупиняється. Просто, тому що Росія".

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Теми: Маріупольокупаціявійнаопалення
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