Маріуполь: окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі

Окупанти при "реконструкції" Маріупольського драмтеатру, де загинули люди під час бомбардування, заливають трупи бетоном і засипають ці місця хлоркою.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Детали: За словами місцевих мешканців, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".

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Один з робочих поскаржився, що доставку хлорки затримують. За його словами, "де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону".

Передісторія:

16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

За даними Associated Press, внаслідок удару загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.

29 серпня повідомлялось, що росіяни проводять "реконструкцію" Драматичного театру Маріуполя, щоб приховати докази вбивства близько 600 цивільних.