Маріуполь: окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі

Окупанти при "реконструкції" Маріупольського драмтеатру, де загинули люди під час бомбардування, заливають трупи бетоном і засипають ці місця хлоркою.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Детали: За словами місцевих мешканців, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".

Один з робочих поскаржився, що доставку хлорки затримують. За його словами, "де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону".

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