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Маріуполь: окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі

Станіслав ПогоріловСереда, 31 серпня 2022, 11:29
Фото: СтратКом ЗСУ

Окупанти при "реконструкції" Маріупольського драмтеатру, де загинули люди під час бомбардування, заливають трупи бетоном і засипають ці місця хлоркою.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Детали: За словами місцевих мешканців, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".

Один з робочих поскаржився, що доставку хлорки затримують. За його словами,  "де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону".

Передісторія:

  • 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.
  • За даними Associated Press, внаслідок удару загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.
  • 29 серпня повідомлялось, що росіяни проводять "реконструкцію" Драматичного театру Маріуполя, щоб приховати докази вбивства близько 600 цивільних.

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Теми: МаріупольвійнаРосіяУкравтодор
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