Маріуполь: окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі
Середа, 31 серпня 2022, 11:29
Окупанти при "реконструкції" Маріупольського драмтеатру, де загинули люди під час бомбардування, заливають трупи бетоном і засипають ці місця хлоркою.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram
Детали: За словами місцевих мешканців, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".
Один з робочих поскаржився, що доставку хлорки затримують. За його словами, "де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону".
Передісторія:
- 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.
- За даними Associated Press, внаслідок удару загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.
- 29 серпня повідомлялось, що росіяни проводять "реконструкцію" Драматичного театру Маріуполя, щоб приховати докази вбивства близько 600 цивільних.