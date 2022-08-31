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Мариуполь: оккупанты заливают бетоном тела погибших в Драмтеатре

Станислав ПогориловСреда, 31 августа 2022, 11:29
Фото: СтратКом ВСУ

Оккупанты при "реконструкции" Мариупольского драмтеатра, где погибли люди во время бомбардировки, заливают трупы бетоном и засыпают эти места хлоркой.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: По словам местных жителей, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".

Один из рабочих пожаловался, что доставку хлорки задерживают. По его словам, "где большие скопления трупов (в здании - ред.), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы - вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона".

Предистория:

  • 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.
  • По данным Associated Press, в результате удара погибли около 600 человек внутри и снаружи здания.
  • 29 августа сообщалось, что россияне проводят "реконструкцию" Драматического театра Мариуполя, чтобы скрыть доказательства убийства около 600 гражданских.

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Темы: МариупольвойнаРосcияУкравтодор
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