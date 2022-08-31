Мариуполь: оккупанты заливают бетоном тела погибших в Драмтеатре

Оккупанты при "реконструкции" Мариупольского драмтеатра, где погибли люди во время бомбардировки, заливают трупы бетоном и засыпают эти места хлоркой.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: По словам местных жителей, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".

Один из рабочих пожаловался, что доставку хлорки задерживают. По его словам, "где большие скопления трупов (в здании - ред.), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы - вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона".

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