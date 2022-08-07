Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна потребує більше сучасної зброї: у Зеленського просять Шольца сприяти

"Європейська правда"Неділя, 7 серпня 2022, 11:08
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца. 

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

За його словами, Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.

Крім того, Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.

"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу", - сказав Подоляк у інтерв’ю, переклад якого надала пресслужба ОП.

Подоляк зазначив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

Він наголосив, що однією з причин припинення переговорів з РФ стали звірства, які окупанти вчинили в Бучі.За його словами, Росія хоче заморозити конфлікт на півроку, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту.

ВІДЕО ДНЯ

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", – сказав Подоляк.

Він підкреслив, що Україна має докласти зусиль, щоб повернути якомога більше окупованих територій, особливо в південній частині країни.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", – переконаний радник керівника Офісу президента.

Днямі Олаф Шольц запевнив, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні.

1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України німецьких реактивних систем залпового вогню MARS-II.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війназброяНімеччина
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів

доповненоУ Вінниці та в інших регіонах пролунали звуки вибухів

фотоЗірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським

У Києві лунали постріли: п’яний рецидивіст проривався через блокпост

До порту "Чорноморськ" зайшло перше з моменту вторгнення РФ судно – готове для завантаження

Amnesty International заявила, що шкодує про завданий біль і не виправдовує РФ

Усі новини...
війна
Повітряні сили пояснили, які літаки потрібні, щоб у тандемі з HIMARS деокупувати території
Контррозвідники показали, як знищують дронами росіян
Окупанти активно готуються до псевдореферендуму: складають реєстр приміщень - Гайдай
Останні новини
22:26
Рідні захисників Маріуполя вийшли на акції у понад десяти містах 
22:25
фотоСумщина: росіяни обстрілювали 5 громад, є пошкодження, вирує пожежа
22:00
оновленоМайже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
21:19
Зеленський пообіцяв "хороші новини" від партнерів для України
21:17
Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів
21:04
Головні події воєнного дня
20:55
До Франції йде четверта хвиля спеки, фермери готуються до дефіциту
20:49
Гайдай: Росіяни кидають новачків на лінію вогню, щоб виявити позиції ЗСУ
20:09
доповненоУ Вінниці та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
19:59
Чехія почне переговори з Ізраїлем щодо купівлі бойових безпілотників
Усі новини...