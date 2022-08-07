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Україна потребує більше сучасної зброї: у Зеленського просять Шольца сприяти

"Європейська правда"Неділя, 7 серпня 2022, 11:08
Україна потребує більше сучасної зброї: у Зеленського просять Шольца сприяти
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца. 

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

За його словами, Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.

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Крім того, Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.

"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу", - сказав Подоляк у інтерв’ю, переклад якого надала пресслужба ОП.

Подоляк зазначив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

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Він наголосив, що однією з причин припинення переговорів з РФ стали звірства, які окупанти вчинили в Бучі.За його словами, Росія хоче заморозити конфлікт на півроку, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", – сказав Подоляк.

Він підкреслив, що Україна має докласти зусиль, щоб повернути якомога більше окупованих територій, особливо в південній частині країни.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", – переконаний радник керівника Офісу президента.

Днямі Олаф Шольц запевнив, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні.

1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України німецьких реактивних систем залпового вогню MARS-II.

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Теми: війназброяНімеччина
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