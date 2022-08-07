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Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Катерина ТищенкоНеділя, 7 серпня 2022, 22:00
alerts.in.ua

У неділю ввечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

 
карта повітряних тривог станом на 20:14

Деталі: Станом на 20:14 повітряну тривогу оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Станом на 22:00 у більшості регіонів повітряну тривогу скасовано.

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Теми: війна
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