Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу

У неділю ввечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

карта повітряних тривог станом на 20:14

Деталі: Станом на 20:14 повітряну тривогу оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.

Реклама:

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Станом на 22:00 у більшості регіонів повітряну тривогу скасовано.