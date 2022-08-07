Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
Неділя, 7 серпня 2022, 22:00
У неділю ввечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Станом на 20:14 повітряну тривогу оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.
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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.
Станом на 22:00 у більшості регіонів повітряну тривогу скасовано.