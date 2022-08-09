Поліція викрила "волонтерів", які продавали авто, отримані для ЗСУ

Правоохоронці викрили "благодійників", які з квітня ввезли на територію України 135 автівок нібито для передачі їх Збройним силам України.

Джерело: сайт Нацполіції, сайт Держприкордонслужби

Деталі: За інформацією слідства, мешканець Дніпра та його спільники виїжджали за кордон та під виглядом благодійної діяльності ввозили в Україну автомобілі, отримані в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавали їх.

У ході розслідування правоохоронці купили в них три авто у Дніпрі, однак угрупування також діяло на території Івано-Франківської та Львівської областей. Всього правоохоронці провели 30 обшуків та вилучили у "благодійників" 33 авто.

Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці за незаконне використання гуманітарної допомоги для отримання прибутку.