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Поліція викрила "волонтерів", які продавали авто, отримані для ЗСУ

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 14:42
Поліція викрила волонтерів, які продавали авто, отримані для ЗСУ
Вилучені авто, фото Нацполіція

Правоохоронці викрили "благодійників", які з квітня ввезли на територію України 135 автівок нібито для передачі їх Збройним силам України.

Джерело: сайт Нацполіції, сайт Держприкордонслужби

Деталі: За інформацією слідства, мешканець Дніпра та його спільники виїжджали за кордон та під виглядом благодійної діяльності ввозили в Україну автомобілі, отримані в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавали їх. 

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У ході розслідування правоохоронці купили в них три авто у Дніпрі, однак угрупування також діяло на території Івано-Франківської та Львівської областей. Всього правоохоронці провели 30 обшуків та вилучили у "благодійників" 33 авто.  

Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці за незаконне використання гуманітарної допомоги для отримання прибутку.

Теми: Дніпроволонтериполіція
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