Росія знову скликає Радбез ООН через ситуацію на ЗАЕС

Росія скликає 6 вересня засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське державне агентство ТАСС.

РФ заявила, що засідання необхідне "у зв'язку з обстрілом Києвом Запорізької АЕС". Згідно з офіційною позицією Києва, Запорізьку АЕС обстрілюють російські війська.

Росія очікує на участь гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та та генсека ООН Антоніу Гутерріша у засіданні.

Нагадаємо, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії прибули в четвер вдень на Запорізьку атомну станцію, яка перебуває під контролем російських військових.

Частина інспекційної групи МАГАТЕ вже залишила станцію. Інспектори поїхали з АЕС після того, як провели на місці кілька годин.

Очікується, що решта інспекторів перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.

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Раніше міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Вранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

Росія вже скликала 11 серпня засідання Ради Безпеки ООН, брешучи про обстріли українськими військами Запорізької АЕС.