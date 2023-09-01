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З’явилися нові супутникові знімки знищених Іл-76 під Псковом

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 02:54
З’явилися нові супутникові знімки знищених Іл-76 під Псковом
супутникові знімки знищених іл-76 під Псковом, фото MT Anderson

У мережі з’явилися нові супутникові знімки з наслідками ударів по аеродрому під Псковом, де було знищено літаки Іл-76.

Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson у мережі Х, раніше відомій як Twitter

Деталі: Кадри підтверджують ураження чотирьох російських літаків Іл-76.

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Знімки свідчать про те, що два з цих літаків згоріли повністю.

Ще два – імовірно, зазнали значних ушкоджень.

Що передувало:ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому після нічної атаки українських дронів на Псков.

Теми: Росіябезпілотникиавіа
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