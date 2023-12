З’явилися нові супутникові знімки знищених Іл-76 під Псковом

У мережі з’явилися нові супутникові знімки з наслідками ударів по аеродрому під Псковом, де було знищено літаки Іл-76.

Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson у мережі Х, раніше відомій як Twitter

Деталі: Кадри підтверджують ураження чотирьох російських літаків Іл-76.

Знімки свідчать про те, що два з цих літаків згоріли повністю.

Ще два – імовірно, зазнали значних ушкоджень.

🇷🇺PSKOV AIR BASE🇷🇺

True carnage revealed. Special thanks to @umbraspace for the SAR imagery from Pskov combined with Optical imagery from @planet. Imagery from the morning of the 30 August showed the damage on 2x Il-76 but cloud cover obstructed the rest. pic.twitter.com/hq69mhZ5pF