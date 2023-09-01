З’явилися нові супутникові знімки знищених Іл-76 під Псковом
У мережі з’явилися нові супутникові знімки з наслідками ударів по аеродрому під Псковом, де було знищено літаки Іл-76.
Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson у мережі Х, раніше відомій як Twitter
Деталі: Кадри підтверджують ураження чотирьох російських літаків Іл-76.
Знімки свідчать про те, що два з цих літаків згоріли повністю.
Ще два – імовірно, зазнали значних ушкоджень.
🇷🇺PSKOV AIR BASE🇷🇺
True carnage revealed. Special thanks to @umbraspace for the SAR imagery from Pskov combined with Optical imagery from @planet. Imagery from the morning of the 30 August showed the damage on 2x Il-76 but cloud cover obstructed the rest. pic.twitter.com/hq69mhZ5pF— MT Anderson (@MT_Anderson) August 31, 2023ВІДЕО ДНЯ
Що передувало:ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому після нічної атаки українських дронів на Псков.
Передісторія:
- Чотири літаки Іл-76 були пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.