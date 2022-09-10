"Відволікаючі заходи": У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині
У Міноборони Росії заявили, що перекинули війська з Балаклії та Ізюму в Харківській області на донецький напрямок нібито для досягнення цілей "спецоперації", а також провели низку відволікаючих та демонстраційних заходів.
Джерело: заява Міноборони РФ
Дослівно: "Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що перебувають у районах Балаклії та Ізюму, для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.
З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію "Донецької Народної Республіки".
У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ".
Деталі: У Міноборони РФ також стверджують, що для недопущення шкоди російським військам завдавали українським військовим "потужну вогневу поразку із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії".
Передісторія:
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
- 9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
- 10 вересня радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що Збройні сили звільнили від окупантів місто Куп’янськ.
- Цього ж дня стало відомо, що російські війська залишили місто Ізюм та деякі інші населені пункти в Харківській області.
- Досі у Росії офіційно не коментували контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, Міноборони РФ не згадувало про це на своїх щоденних брифінгах 9 і 10 вересня.
Читайте також: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо