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"Відволікаючі заходи": У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 17:24
Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, скріншот відео

У Міноборони Росії заявили, що перекинули війська з Балаклії та Ізюму в Харківській області на донецький напрямок нібито для досягнення цілей "спецоперації", а також провели низку відволікаючих та демонстраційних заходів.

Джерело: заява Міноборони РФ

Дослівно: "Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що перебувають у районах Балаклії та Ізюму, для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію "Донецької Народної Республіки".

У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ".

Деталі: У Міноборони РФ також стверджують, що для недопущення шкоди російським військам завдавали українським військовим "потужну вогневу поразку із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії".

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Теми: РосіядеокупаціяХарківська область
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