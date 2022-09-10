Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Відволікаючі заходи": У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 17:24
Відволікаючі заходи: У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині
Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, скріншот відео

У Міноборони Росії заявили, що перекинули війська з Балаклії та Ізюму в Харківській області на донецький напрямок нібито для досягнення цілей "спецоперації", а також провели низку відволікаючих та демонстраційних заходів.

Джерело: заява Міноборони РФ

Реклама:

Дослівно: "Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що перебувають у районах Балаклії та Ізюму, для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію "Донецької Народної Республіки".

У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У Міноборони РФ також стверджують, що для недопущення шкоди російським військам завдавали українським військовим "потужну вогневу поразку із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії".

Передісторія:

Читайте також: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо

Теми: РосіядеокупаціяХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Росія
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
Усі новини...
Реклама: