За 10 дней ВСУ освободили 2 тысячи квадратных километров территории – Зеленский

С начала сентября ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч квадратных километров территории Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Дословно: "Движение наших воинов по разным направлениям фронта продолжается. К настоящему времени в рамках активных действий с начала сентября уже освобождены около 2 тысяч километров нашей территории.

Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет".

Детали: В то же время Зеленский подчеркнул: "Если кто-то из российских военных боится сейчас возвращаться в Россию, мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, обращение согласно Женевским конвенциям".

Он также поблагодарил бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, которые "отличились на Харьковском направлении".

Кроме того, президент поблагодарил за обеспечение ситуации в Балаклее воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

Предыстория: