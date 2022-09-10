ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині – президент

Український військовий у звільненому селі на Харківщині, фото з Telegram Зеленського

Українські військові звільнили села Василенкове і Артемівка на Харківщині.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Дослівно: Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю.

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Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині".

Деталі: Президент підкреслив, що свобода не дається легко.

"Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас", - зазначив він.

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Українські військові у звільненому селі на Харківщині, фото з Telegram Зеленського

Зеленський також опублікував фото українських військових зі звільнених сіл.

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