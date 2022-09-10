ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині – президент
Субота, 10 вересня 2022, 23:22
Українські військові звільнили села Василенкове і Артемівка на Харківщині.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram
Дослівно: Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю.
Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині".
Деталі: Президент підкреслив, що свобода не дається легко.
"Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас", - зазначив він.
Зеленський також опублікував фото українських військових зі звільнених сіл.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області, а 10 вересня стало відомо про звільнення Куп’янська та Ізюма.
- 9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
- 10 вересня він повідомив, що з початку цього місяця ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.
Читайте також: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо