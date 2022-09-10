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ВСУ освободили еще два села в Харьковской области – президент

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 23:22
Украинский военный в освобожденном селе на Харьковщине, фото из Telegram Зеленского

Украинские военные освободили села Василенково и Артемовка в Харьковской области.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Дословно: "Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю.

Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине".

Детали: Президент подчеркнул, что свобода не дается легко.

"Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас", - отметил он.

Украинские военные в освобожденном селе на Харьковщине, фото из Telegram Зеленского
Украинские военные в освобожденном селе на Харьковщине, фото из Telegram Зеленского

Зеленский также опубликовал фото украинских военных из освобожденных сел.

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Темы: Харьковская областьдеоккупацияЗеленский
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