ВСУ освободили еще два села в Харьковской области – президент
Суббота, 10 сентября 2022, 23:22
Украинские военные освободили села Василенково и Артемовка в Харьковской области.
Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram
Дословно: "Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю.
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Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине".
Детали: Президент подчеркнул, что свобода не дается легко.
"Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас", - отметил он.
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Зеленский также опубликовал фото украинских военных из освобожденных сел.
Предыстория:
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области, а 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.
- 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
- 10 сентября он сообщил, что с начала этого месяца ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч квадратных километров территории Украины.
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