Кабмін підготував законопроект про кримінальну відповідальність за паспорт РФ

В Україні підготувати законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях та заклики до цього.

Джерело: Мінреінтеграції

Деталі: За участі фахівців Офісу генерального прокурора, Служби безпеки, Мінреінтеграції, правозахисників та нардепів підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за:

набуття громадянства або отримання паспорта Росії держпосадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;

обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта РФ.

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У Мінреінтеграції зазначили, що отримання російського паспорту на тимчасово окупованих територіях виправдане лише у випадку, коли людина таким чином намагається через Росію та треті країни повернутись на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо:

11 липня президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти почали використовувати різноманітні схеми, щоб змусити людей отримати російський паспорт.

В Офісі президента сказали, що видача російських паспортів жителям окупованих територій безглузда, бо у світі цей паспорт не сприймають.

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук порадила мешканцям захоплених територій не брати російське громадянство.