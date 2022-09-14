Кабмін підготував законопроект про кримінальну відповідальність за паспорт РФ
Середа, 14 вересня 2022, 16:24
В Україні підготувати законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях та заклики до цього.
Джерело: Мінреінтеграції
Деталі: За участі фахівців Офісу генерального прокурора, Служби безпеки, Мінреінтеграції, правозахисників та нардепів підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за:
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- набуття громадянства або отримання паспорта Росії держпосадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
- пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;
- обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта РФ.
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У Мінреінтеграції зазначили, що отримання російського паспорту на тимчасово окупованих територіях виправдане лише у випадку, коли людина таким чином намагається через Росію та треті країни повернутись на підконтрольну Україні територію.
Нагадаємо:
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- 11 липня президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.
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- В Офісі президента сказали, що видача російських паспортів жителям окупованих територій безглузда, бо у світі цей паспорт не сприймають.
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