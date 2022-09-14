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Кабмін підготував законопроект про кримінальну відповідальність за паспорт РФ

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 16:24
Кабмін підготував законопроект про кримінальну відповідальність за паспорт РФ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні підготувати законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях та заклики до цього.  

Джерело: Мінреінтеграції

Деталі: За участі фахівців Офісу генерального прокурора, Служби безпеки, Мінреінтеграції, правозахисників та нардепів підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за:

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  • набуття громадянства або отримання паспорта Росії держпосадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
  • пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;
  • обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта РФ.

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У Мінреінтеграції зазначили, що отримання російського паспорту на тимчасово окупованих територіях виправдане лише у випадку, коли людина таким чином намагається через Росію та треті країни повернутись на підконтрольну Україні територію.

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Теми: паспортКабінет міністрівМінТОТВерещук
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