Кабмин подготовил законопроект об уголовной ответственности за паспорт РФ

В Украине подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях или призывы к этому.

Источник: Минреинтеграции

Детали: При участии специалистов Офиса генерального прокурора, Службы безопасности, Минреинтеграции, правозащитников и нардепов подготовлен законопроект, вводящий уголовную ответственность за:

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приобретение гражданства или получение паспорта России госчиновниками или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;

пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;

ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта РФ.

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В Минреинтеграции отметили, что получение российского паспорта на временно оккупированных территориях оправдано только в том случае, если человек таким образом пытается через Россию или третьи страны вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Напомним:

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