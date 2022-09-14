Кабмин подготовил законопроект об уголовной ответственности за паспорт РФ

В Украине подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях или призывы к этому.

Источник: Минреинтеграции

Детали: При участии специалистов Офиса генерального прокурора, Службы безопасности, Минреинтеграции, правозащитников и нардепов подготовлен законопроект, вводящий уголовную ответственность за:

приобретение гражданства или получение паспорта России госчиновниками или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;

пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;

ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта РФ.

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В Минреинтеграции отметили, что получение российского паспорта на временно оккупированных территориях оправдано только в том случае, если человек таким образом пытается через Россию или третьи страны вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Напомним:

11 июля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты начали использовать различные схемы, чтобы заставить людей получить российский паспорт.

В Офисе президента сказали, что выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий бессмысленна, потому что в мире этот паспорт не воспринимают.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук посоветовала жителям захваченных территорий не получать российское гражданство.