Кабмин подготовил законопроект об уголовной ответственности за паспорт РФ
В Украине подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях или призывы к этому.
Источник: Минреинтеграции
Детали: При участии специалистов Офиса генерального прокурора, Службы безопасности, Минреинтеграции, правозащитников и нардепов подготовлен законопроект, вводящий уголовную ответственность за:
- приобретение гражданства или получение паспорта России госчиновниками или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;
- пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;
- ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта РФ.
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В Минреинтеграции отметили, что получение российского паспорта на временно оккупированных территориях оправдано только в том случае, если человек таким образом пытается через Россию или третьи страны вернуться на подконтрольную Украине территорию.
Напомним:
- 11 июля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.
- На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты начали использовать различные схемы, чтобы заставить людей получить российский паспорт.
- В Офисе президента сказали, что выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий бессмысленна, потому что в мире этот паспорт не воспринимают.
- Вице-премьер-министр Ирина Верещук посоветовала жителям захваченных территорий не получать российское гражданство.