Бачимо на деокупованій Харківщині докази геноциду проти українців – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що те, що можна побачити на звільненій Харківщині, є новими доказами геноциду Росії проти українців.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Російська армія перебувала на Харківщині більше 5-ти місяців.

І за цей час окупанти навіть не намагалися щось зробити для людей. І тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили, залишили по собі спустошені села, і в деяких з них нема жодного вцілілого будинку.

Окупанти залишили школи, перетворені на смітники. Церкви розбиті, перетворені буквально на туалети…

…Світ має побачити ці руйнування, відчути біль, який Росія принесла українцям.

Наші правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, про катування, про викрадення людей окупантами.

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Те, що світ побачив у Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини. Те, що бачимо зараз ми з вами на Харківщині, - це докази геноциду проти українців. Докази того, що Росія не може принести нічого іншого, крім геноциду".

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.

Нагадаємо: На початку вересня у Харківській області почався контрнаступ. Куп’янськ і Балаклію українські війська взяли під контроль 10 вересня, того ж дня окупанти залишили Ізюм. Український прапор в Ізюмі підняли 14 вересня у присутності президента Володимира Зеленського.

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