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Видим на деоккупированной Харьковщине доказательства геноцида против украинцев – Зеленский

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 02:35
Видим на деоккупированной Харьковщине доказательства геноцида против украинцев – Зеленский
Зеленский в освобожденном Изюме, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что то, что можно увидеть на уволенной Харьковщине, являются новыми доказательствами геноцида России против украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Российская армия находилась в Харьковской области более 5-ти месяцев.

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И за это время оккупанты даже не пытались что-то сделать для людей. И только уничтожали, только забирали, только вывозили, оставили после себя опустошенные села, и у некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.

Оккупанты покинули школы, превращенные в мусорники. Церкви разбиты, превращены буквально в туалеты…

…Мир должен увидеть эти разрушения, почувствовать боль, которую Россия принесла украинцам.

ВИДЕО ДНЯ

Наши правоохранители уже получают свидетельства об убийствах, о пытках, о похищении людей оккупантами.

То, что увидел мир в Буче, то, что мы увидели на деоккупированной территории Черниговщины, Сумщины. То, что видим сейчас мы с вами на Харьковщине – это доказательства геноцида против украинцев. Доказательства того, что Россия не может принести ничего иного, кроме геноцида".

Этому предшествовало: Зеленский рассказал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

Напомним: В начале сентября в Харьковской области началось контрнаступление. Купянск и Балаклею украинские войска взяли под контроль 10 сентября, в тот же день оккупанты покинули Изюм. Украинский флаг в Изюме подняли 14 сентября в присутствии президента Владимира Зеленского.

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Темы: ЗеленскийгеноцидвойнаРосcия
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