Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Видим на деоккупированной Харьковщине доказательства геноцида против украинцев – Зеленский

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 02:35
Зеленский в освобожденном Изюме, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что то, что можно увидеть на уволенной Харьковщине, являются новыми доказательствами геноцида России против украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Российская армия находилась в Харьковской области более 5-ти месяцев.

И за это время оккупанты даже не пытались что-то сделать для людей. И только уничтожали, только забирали, только вывозили, оставили после себя опустошенные села, и у некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.

Оккупанты покинули школы, превращенные в мусорники. Церкви разбиты, превращены буквально в туалеты…

…Мир должен увидеть эти разрушения, почувствовать боль, которую Россия принесла украинцам.

Наши правоохранители уже получают свидетельства об убийствах, о пытках, о похищении людей оккупантами.

ВИДЕО ДНЯ

То, что увидел мир в Буче, то, что мы увидели на деоккупированной территории Черниговщины, Сумщины. То, что видим сейчас мы с вами на Харьковщине – это доказательства геноцида против украинцев. Доказательства того, что Россия не может принести ничего иного, кроме геноцида".

Этому предшествовало: Зеленский рассказал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

Напомним: В начале сентября в Харьковской области началось контрнаступление. Купянск и Балаклею украинские войска взяли под контроль 10 сентября, в тот же день оккупанты покинули Изюм. Украинский флаг в Изюме подняли 14 сентября в присутствии президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Россияне спрашивали: "Куда бежать?". Первые кадры из освобожденной Балаклеи

Дьявол носит форму российского солдата. Как подвергали пыткам в Киевской области

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийгеноцидвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Европарламент утвердил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

обновленоВ отношении мэра Чернигова составили два админпротокола, один из них из-за коррупции – СМИ

Россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – попали в предприятие

Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России – СМИ

Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Большинство населения Словакии хочет победы России в войне – опрос

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Зеленский
Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"
Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента
Ни один бункер не защитит российских военных преступников от наказания – Резников
Последние новости
16:06
ОП: Вода в Кривом Роге спала на 1,25 м, еще подтоплены 79 домов
16:01
В России наказали депутатов, которые предлагали свергнуть Путина
15:55
фото, видеоВ Бахмуте под завалами дома обнаружили тело погибшего
15:54
фотоНа станцию "Академик Вернадский" возвращаются пингвины и строят гнезда
15:48
Бывший госсекретарь МИД подозревается в небрежной организации питания - ДБР
15:46
Надежда, оптимизм и тревога: какие эмоции испытывают украинцы во время войны – опрос
15:35
фотоВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке – СтратКом
15:28
фотоДанилов показал послу США, как Украина контролирует оружие, получаемое от партнеров
15:13
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы – мэр
14:56
Премьер Швеции подала в отставку
Все новости...