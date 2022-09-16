Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кривому Розі стабілізували водопостачання після ударів по дамбі, по області 6 обстрілів

Олена РощінаП'ятниця, 16 вересня 2022, 08:26
Наслідки обстрілів, фото з Telegram Валентина Резніченка

У Кривому Розі триває ліквідація наслідків ракетних ударів по гідротехнічних спорудах, водопостачання вдалося стабілізувати.

Джерело: голова криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резніченко 

Пряма мова Вілкула: "На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано".

Деталі: Цієї ночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду в Криворізькому районі. Без втрат.

Загалом у Дніпропетровській області було 6 нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах, уточнив Резніченко.

У Нікопольському районі під обстріл із "Градів" та важкої артилерії потрапили місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. 

Найгарячіше було у Нікополі: три обстріли, понад 40 російських снарядів.

ВІДЕО ДНЯ

У Нікополі поранено 57-річну жінку. Пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено багатоповерхівки та магазин. Без втрат.

Передісторія: 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський не вважає, що війна наближається до кінця

"Енергоатом" привіз до ЗАЕС 25 вантажівок запчастин, реагентів і пального

Суд забрав у компанії Коломойського право експлуатувати аеропорт Дніпра

Зеленському дозволили дистанційно звернутися до Генасамблеї ООН

Заступника гауляйтера Бердянська вбито разом з дружиною, яка відповідала за "референдум"

відеоУ морі знайшли дірявий пліт з речами моряків із затонулого крейсера "Москва"

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Кривий Ріг
По Кривому Рогу знову вдарили ракетами, у Запоріжжі повідомили про вибухи
ОП: Вода в Кривому Розі спала на 1,25 м, ще підтоплені 79 будинків
Росіяни знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу – влучили у підприємство
Останні новини
23:11
Зеленський: Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі
23:10
Президент Естонії: не варто недооцінювати загрозу, яка виходить з Росії
22:49
На Харківщині врятували 7 громадян Шрі-Ланки, яких з березня утримували окупанти – Зеленський
22:43
Кулеба сказав гендиректору МАГАТЕ, як можна гарантувати безпеку ЗАЕС
22:20
Зеленський не вважає, що війна наближається до кінця
22:06
ЄСПЛ виніс рішення за позовом українця, який відмовився надягати маску в супермаркеті
21:47
Із санкційного списку ЄС зникли сестра Усманова, Жириновський і колишня дружина Фрідмана
21:43
Викрадення, тортури струмом і вбивства. Як росіяни знущалися над мешканцями Балаклії - репортаж
21:39
Вирощують зелень та отримують зарплату: як вихованці з сиротинців на Тернопільщині працюють у теплиці
21:37
Чарльз ІІІ першим із британських монархів виступив валлійською мовою
Усі новини...