У Кривому Розі стабілізували водопостачання після ударів по дамбі, по області 6 обстрілів
У Кривому Розі триває ліквідація наслідків ракетних ударів по гідротехнічних спорудах, водопостачання вдалося стабілізувати.
Джерело: голова криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова Вілкула: "На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано".
Деталі: Цієї ночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду в Криворізькому районі. Без втрат.
Загалом у Дніпропетровській області було 6 нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах, уточнив Резніченко.
У Нікопольському районі під обстріл із "Градів" та важкої артилерії потрапили місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади.
Найгарячіше було у Нікополі: три обстріли, понад 40 російських снарядів.
У Нікополі поранено 57-річну жінку. Пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено багатоповерхівки та магазин. Без втрат.
Передісторія:
- Ввечері 14 вересня російська армія випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі – дамбі Карачунівського водосховища. Били ракетами "Кинджал" та "Іскандер".
- У результаті ракетних ударів по Кривому Рогу рівень води у річці Інгулець зріс, підтопило 112 будинків та дворів. У деяких населених пунктах почалися перебої з водою, бо росіяни влучили і в водогін. Усю ніч у Кривому Розі ліквідовували наслідки удару, в двох місцях мусили підірвати дамбу, – і рівень води в Інгульці дещо впав.
- 15 вересня російська армія завдала ракетного удару по підприємству у Кривому Розі, а потім знову по гідротехнічних спорудах.