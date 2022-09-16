У Кривому Розі стабілізували водопостачання після ударів по дамбі, по області 6 обстрілів

У Кривому Розі триває ліквідація наслідків ракетних ударів по гідротехнічних спорудах, водопостачання вдалося стабілізувати.

Джерело: голова криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Вілкула: "На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано".

Деталі: Цієї ночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду в Криворізькому районі. Без втрат.

Загалом у Дніпропетровській області було 6 нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах, уточнив Резніченко.

У Нікопольському районі під обстріл із "Градів" та важкої артилерії потрапили місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Найгарячіше було у Нікополі: три обстріли, понад 40 російських снарядів.

ВІДЕО ДНЯ

У Нікополі поранено 57-річну жінку. Пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено багатоповерхівки та магазин. Без втрат.

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