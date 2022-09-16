В Кривом Роге стабилизировали водоснабжение после ударов по дамбе, по области 6 обстрелов
В Кривом Роге идет ликвидация последствий ракетных ударов по гидротехническим сооружениям, водоснабжение удалось стабилизировать.
Источник: глава криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул и глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко
Прямая речь Вилкула: "На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировано".
Детали: Этой ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину в Криворожском районе. Без потерь.
В Днепропетровской области было 6 ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем общинам, уточнил Резниченко.
В Никопольском районе под обстрел из "Градов" и тяжелой артиллерии попали город Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины.
Горячее всего было в Никополе: три обстрела, более 40 российских снарядов.
В Никополе ранена 57-летняя женщина. Повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и электропередачи.
В Красногригорьевской общине повреждены многоэтажки и магазин. Без потерь.
Предыстория:
- Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища. Били ракетами "Кинжал" и "Искандер".
- В результате ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец вырос, подтопило 112 домов и дворов. В некоторых населенных пунктах начались перебои с водой, потому что россияне попали и в водопровод. Всю ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия удара, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу, – и уровень воды в Ингульце несколько упал.
- 15 сентября российская армия нанесла ракетный удар по предприятию в Кривом Роге, а затем снова по гидротехническим сооружениям.