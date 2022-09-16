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В Кривом Роге стабилизировали водоснабжение после ударов по дамбе, по области 6 обстрелов

Елена РощинаПятница, 16 сентября 2022, 08:26
В Кривом Роге стабилизировали водоснабжение после ударов по дамбе, по области 6 обстрелов
Последствия обстрелов, фото из Telegram Валентина Резниченко

В Кривом Роге идет ликвидация последствий ракетных ударов по гидротехническим сооружениям, водоснабжение удалось стабилизировать.

Источник: глава криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул и глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко

Прямая речь Вилкула: "На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировано".

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Детали: Этой ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину в Криворожском районе. Без потерь.

В Днепропетровской области было 6 ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем общинам, уточнил Резниченко.

В Никопольском районе под обстрел из "Градов" и тяжелой артиллерии попали город Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины.

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Горячее всего было в Никополе: три обстрела, более 40 российских снарядов.

В Никополе ранена 57-летняя женщина. Повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и электропередачи.

В Красногригорьевской общине повреждены многоэтажки и магазин. Без потерь.

Предыстория:

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойна
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