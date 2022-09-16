"Начальника міліції" Балаклії взято під варту, загрожує до 15 років в'язниці – ОГП

Так званого "начальника народної міліції" Балаклії, який намагався втекти на окуповану Луганщину після деокупації Харківщини, взяли під варту, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За інформацією слідства, 48-річний балаклієць вступив у змову з представниками окупаційних військ та обійняв посаду "начальника" так званої "народної міліції Балаклії". Зокрема, з квітня по вересень він приймав на службу інших працівників, керував їхньою діяльністю, організовував на об’єктах критичної інфраструктури спільні чергування з ворогом.

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За інформацією ОГП, у вересні балаклієць намагався втекти на окуповану Луганщину, однак був затриманий українськими правоохоронцями у Куп'янську після деокупації міста. Службове посвідчення, яке окупанти видали зраднику, було дійсне лише до кінця 2022 року.

Балаклійцю повідомлено про підозру у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

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