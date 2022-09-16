"Начальник милиции" Балаклеи взят под стражу, грозит до 15 лет тюрьмы – ОГП

Так называемого "начальника народной милиции" Балаклеи, пытавшегося сбежать на оккупированную Луганщину после деоккупации Харьковщины, заключили под стражу, ему грозит до 15 лет в тюрьме.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Офис генерального прокурора

Детали: По информации следствия, 48-летний балаклеец вступил в сговор с представителями оккупационных войск и занял должность "начальника" так называемой "народной милиции Балаклеи". В частности, с апреля по сентябрь он принимал на службу других работников, руководил их деятельностью, организовывал на объектах критической инфраструктуры совместные дежурства с врагом.

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По информации ОГП, в сентябре балаклиец пытался выехать на оккупированную Луганщину, однако был задержан украинскими правоохранителями в Купянске после деоккупации города. Служебное удостоверение, которое оккупанты выдали предателю, было действительным только до конца 2022 года.

Балаклейцу сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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