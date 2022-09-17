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Кривой Рог: подтопление домов ликвидировали, идет ремонт дамбы – ОП

Ирина БалачукСуббота, 17 сентября 2022, 11:12
Ремонт дамбы. Фото из Telеgram Кирилла Тимошенко

В Кривом Роге ликвидировали подтопление домов, возникшее в результате российского удара по гидротехническим сооружениям города 14 сентября, продолжаются ремонтные работы на дамбе.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Кривой Рог. На всех участках уровень воды не превышает критических меток, падение уровня воды наблюдается по всей территории. Подтопление домов, о которых писал ранее – ликвидировано".

Детали: Представитель ОП добавил, что сейчас ведутся ремонтные работы на дамбе, но, по его словам, это уже не влияет на безопасность людей.

Тимошенко отметил, что скоро ремонт дамбы закончат.

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Темы: Кривой Рогвойна
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