Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кривой Рог: подтопление домов ликвидировали, идет ремонт дамбы – ОП

Ирина БалачукСуббота, 17 сентября 2022, 11:12
Кривой Рог: подтопление домов ликвидировали, идет ремонт дамбы – ОП
Ремонт дамбы. Фото из Telеgram Кирилла Тимошенко

В Кривом Роге ликвидировали подтопление домов, возникшее в результате российского удара по гидротехническим сооружениям города 14 сентября, продолжаются ремонтные работы на дамбе.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Кривой Рог. На всех участках уровень воды не превышает критических меток, падение уровня воды наблюдается по всей территории. Подтопление домов, о которых писал ранее – ликвидировано".

Реклама:

Детали: Представитель ОП добавил, что сейчас ведутся ремонтные работы на дамбе, но, по его словам, это уже не влияет на безопасность людей.

Тимошенко отметил, что скоро ремонт дамбы закончат.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Кривой Рогвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Кривой Рог
В Кривом Роге раздавались взрывы, успешно сработала ПВО
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: