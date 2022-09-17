Кривой Рог: подтопление домов ликвидировали, идет ремонт дамбы – ОП
Суббота, 17 сентября 2022, 11:12
В Кривом Роге ликвидировали подтопление домов, возникшее в результате российского удара по гидротехническим сооружениям города 14 сентября, продолжаются ремонтные работы на дамбе.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "Кривой Рог. На всех участках уровень воды не превышает критических меток, падение уровня воды наблюдается по всей территории. Подтопление домов, о которых писал ранее – ликвидировано".
Реклама:
Детали: Представитель ОП добавил, что сейчас ведутся ремонтные работы на дамбе, но, по его словам, это уже не влияет на безопасность людей.
Тимошенко отметил, что скоро ремонт дамбы закончат.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища. Били ракетами "Кинжал" и "Искандер".
- В результате ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец вырос, подтопило 112 домов и дворов. В некоторых населенных пунктах начались перебои с водой, потому что россияне попали и в водопровод.
- Всю ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия ракетного удара россиян по дамбе Карачуновского водохранилища, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу, – в результате уровень воды в Ингульце несколько упал.
- Днем 15 сентября российская армия снова нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области.
- Днем 16 сентября оккупанты в третий раз за три дня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, снова целились по гидротехническим сооружениям.