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Зеленський похвалив СБУ: Тепер в окупантів не буде опори на українській землі

Олена РощінаПонеділок, 19 вересня 2022, 20:19
Володимир Зеленський під час підняття прапора України в Ізюмі, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський відзначив, що Служба безпеки України стала працювати ефективніше, це проявилося на звільнених територіях Харківської області, – тож Росії не буде на кого спертися там у своїх загарбницьких намірах. 

Джерело: відеозвернення Володимира Зеленського ввечері 19 вересня

Пряма мова: "Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції (...)

Хочу подякувати Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службі безпеки України за те, що працює тепер помітно результативно. 

Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі".

Деталі: Зеленський зазначив, що окупанти після контрнаступу ЗСУ "відчутно панікують", але в них буде лише два варіанти дій: або втечуть у Росію, або будуть засуджені в Україні. 

Президент також розповів, що на ставці головнокомандувача в понеділок розглянули питання захисту державного кордону. 

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Теми: ЗеленськийСБУХарківська областьколаборація
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