Зеленський похвалив СБУ: Тепер в окупантів не буде опори на українській землі
Президент Володимир Зеленський відзначив, що Служба безпеки України стала працювати ефективніше, це проявилося на звільнених територіях Харківської області, – тож Росії не буде на кого спертися там у своїх загарбницьких намірах.
Джерело: відеозвернення Володимира Зеленського ввечері 19 вересня
Пряма мова: "Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції (...)
Хочу подякувати Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службі безпеки України за те, що працює тепер помітно результативно.
Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі".
Деталі: Зеленський зазначив, що окупанти після контрнаступу ЗСУ "відчутно панікують", але в них буде лише два варіанти дій: або втечуть у Росію, або будуть засуджені в Україні.
Президент також розповів, що на ставці головнокомандувача в понеділок розглянули питання захисту державного кордону.
Передісторія:
- 12 липня президент змінив начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України: замість Сергія Левченка призначив Олександра Дубровіна.
- 17 липня Володимир Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а 18 липня запропонував Верховній Раді звільнити його і доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.
- 11 вересня правоохоронці затримали Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області: йому інкримінують державну зраду і самовільне залишення служби.