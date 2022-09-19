Зеленский похвалил СБУ: Теперь у оккупантов не будет опоры на украинской земле
Президент Владимир Зеленский отметил, что Служба безопасности Украины стала работать эффективнее, это проявилось на освобожденных территориях Харьковской области, – так что России не на кого будет опереться там в своих захватнических намерениях.
Источник: видеообращение Владимира Зеленского вечером 19 сентября
Прямая речь: "Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции (...)
Хочу поблагодарить Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И Службу безопасности Украины за то, что работает теперь заметно результативно.
Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле".
Детали: Зеленский отметил, что оккупанты после контрнаступления ВСУ "ощутимо паникуют", но у них будет только два варианта действий: либо сбегут в Россию, либо будут осуждены в Украине.
Президент также рассказал, что на ставке головнокомандующего в понедельник рассмотрели вопрос защиты государственной границы.
Предыстория:
- 12 июля президент сменил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины: вместо Сергея Левченко назначил Александра Дубровина.
- 17 июля Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а 18 июля предложил Верховной Раде уволить его и поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.
- 11 сентября правоохранители задержали Романа Дудина, который до конца мая возглавлял управление СБУ в Харьковской области: ему инкриминируют государственную измену и самовольное оставление службы.