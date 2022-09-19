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Зеленский похвалил СБУ: Теперь у оккупантов не будет опоры на украинской земле

Елена РощинаПонедельник, 19 сентября 2022, 20:19
Владимир Зеленский во время поднятия флага Украины в Изюме, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский отметил, что Служба безопасности Украины стала работать эффективнее, это проявилось на освобожденных территориях Харьковской области, – так что России не на кого будет опереться там в своих захватнических намерениях. 

Источник: видеообращение Владимира Зеленского вечером 19 сентября

Прямая речь: "Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции (...)

Хочу поблагодарить Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И Службу безопасности Украины за то, что работает теперь заметно результативно. 

Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле".

Детали: Зеленский отметил, что оккупанты после контрнаступления ВСУ "ощутимо паникуют", но у них будет только два варианта действий: либо сбегут в Россию, либо будут осуждены в Украине. 

Президент также рассказал, что на ставке головнокомандующего в понедельник рассмотрели вопрос защиты государственной границы.

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Темы: ЗеленскийСБУХарьковская областьколлаборационизм
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