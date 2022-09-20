Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На початку окупації Ізюму росіяни не дозволяли ховати загиблих – ЗМІ

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 01:15
ПОХОВАННЯ В ІЗЮМІ, ФОТО SAMUEL GRATACAP, LE MONDE

У перші дні окупації Ізюму в Харківській області російські військові забороняли місцевим ховати вбитих людей, але потім дали дозвіл, бо нести тіла в ліс було складно.

Джерело: французька газета "Le Monde" з посиланням на працівника ізюмської ритуальної служби Віталія

Деталі: Під час операції з розмінування у сосновому лісі на околицях звільненого ЗСУ Ізюму було виявлено 445 індивідуальних поховань. 

55-річний Віталій, який надає ритуальні послуги в Ізюмі з 2004 року, розповів журналістам, що лише він із 9 колегами за останні півроку поховав близько 750 тіл, у тому числі 445 у місці масового поховання.

Це – у 5 разів більше похоронів, ніж було у мирний час. За словами Віталія, всі загиблі, за винятком кількох, були цивільними особами.

Віталій пригадав, що після початку повномасштабного вторгнення у лютому і бомбардувань вулиці були "повні трупів". 114 тіл знайшли після обстрілу двох будинків біля річки в середині березня. 

"Спочатку окупанти забороняли нам когось ховати, казали, що зроблять це самі", – розповів Віталій. 

ВІДЕО ДНЯ

Але міст, який розділяє місто, також зруйнований, тому тіла доводилося перевозити по одному, пішки, по дощатому пішохідному мосту. Російська армія здалася – і команда Віталія отримала дозвіл на поховання.

У сосновому лісі окупанти облаштували одну зі своїх баз. До стратегічних російських об'єктів за некрополем трунарів не підпускали, тому поховання доводилося проводити за межами кладовища.

Вочевидь, ідеться лише про одне з місць масових поховань, влаштованих в Ізюмі.

Передісторія:

  • Російські війська втекли з Ізюму 10 вересня, залишивши чимало військової техніки. 
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
  • На 19 вересня зі стихійного кладовища в Ізюмі ексгумували 146 тіл загиблих. Серед них є жінки та діти. Людей росіяни катували у відділку поліції та інших місцях.
  • Правоохоронці знаходять серед похованих тіла чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, відрізаними геніталіями та іншими слідами знущань.
  • Організація Об’єднаних Націй направить місію до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ІзюмХарківська областьокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Рада дозволила демобілізацію чоловіків, у яких троє і більше дітей

Нардепу Трухіну обрали запобіжний захід

оновленоОкупанти готуються провести всі "референдуми" 23-27 вересня

ГУР: Оголошення загальної мобілізації в РФ покаже, чи росіяни готові проливати кров

Шантаж "референдумами" та "мобілізацією" не спрацює – ОП

оновлено від 12:39Держдума РФ ввела в КК поняття "мобілізація" і "воєнний час"

Усі новини...
Ізюм
Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін
У поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур
Останні новини
16:54
відеоРосіяни обстріляли Слов’янськ з С-300, є руйнування
16:51
"Газпром" призупинить транспортування газу до Китаю
16:45
Путін готує заяву щодо псевдореферендумів в Україні – росЗМІ
16:32
Кількість гумдопомоги Миколаєву зменшилася в 10 разів – мер
16:27
Без гігієни, з обрізаним волоссям, по десятеро у камері – як тримають жінок у полоні РФ
16:22
Рада дозволила демобілізацію чоловіків, у яких троє і більше дітей
16:10
На тлі новин про "референдуми" на російських біржах – значний обвал
15:53
інфографіка 88% українців не розглядають свою територію як розмінну монету – КМІС
15:43
Кулеба: псевдореферендуми нічого не змінять, Україна продовжить звільняти території
15:29
Нацгвардійці на Луганщині допомогли врятуватися родині із 21 собакою
Усі новини...