На початку окупації Ізюму росіяни не дозволяли ховати загиблих – ЗМІ
У перші дні окупації Ізюму в Харківській області російські військові забороняли місцевим ховати вбитих людей, але потім дали дозвіл, бо нести тіла в ліс було складно.
Джерело: французька газета "Le Monde" з посиланням на працівника ізюмської ритуальної служби Віталія
Деталі: Під час операції з розмінування у сосновому лісі на околицях звільненого ЗСУ Ізюму було виявлено 445 індивідуальних поховань.
55-річний Віталій, який надає ритуальні послуги в Ізюмі з 2004 року, розповів журналістам, що лише він із 9 колегами за останні півроку поховав близько 750 тіл, у тому числі 445 у місці масового поховання.
Це – у 5 разів більше похоронів, ніж було у мирний час. За словами Віталія, всі загиблі, за винятком кількох, були цивільними особами.
Віталій пригадав, що після початку повномасштабного вторгнення у лютому і бомбардувань вулиці були "повні трупів". 114 тіл знайшли після обстрілу двох будинків біля річки в середині березня.
"Спочатку окупанти забороняли нам когось ховати, казали, що зроблять це самі", – розповів Віталій.
Але міст, який розділяє місто, також зруйнований, тому тіла доводилося перевозити по одному, пішки, по дощатому пішохідному мосту. Російська армія здалася – і команда Віталія отримала дозвіл на поховання.
У сосновому лісі окупанти облаштували одну зі своїх баз. До стратегічних російських об'єктів за некрополем трунарів не підпускали, тому поховання доводилося проводити за межами кладовища.
Вочевидь, ідеться лише про одне з місць масових поховань, влаштованих в Ізюмі.
Передісторія:
- Російські війська втекли з Ізюму 10 вересня, залишивши чимало військової техніки.
- 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
- На 19 вересня зі стихійного кладовища в Ізюмі ексгумували 146 тіл загиблих. Серед них є жінки та діти. Людей росіяни катували у відділку поліції та інших місцях.
- Правоохоронці знаходять серед похованих тіла чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, відрізаними геніталіями та іншими слідами знущань.
- Організація Об’єднаних Націй направить місію до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.