На початку окупації Ізюму росіяни не дозволяли ховати загиблих – ЗМІ

У перші дні окупації Ізюму в Харківській області російські військові забороняли місцевим ховати вбитих людей, але потім дали дозвіл, бо нести тіла в ліс було складно.

Джерело: французька газета "Le Monde" з посиланням на працівника ізюмської ритуальної служби Віталія

Деталі: Під час операції з розмінування у сосновому лісі на околицях звільненого ЗСУ Ізюму було виявлено 445 індивідуальних поховань.

55-річний Віталій, який надає ритуальні послуги в Ізюмі з 2004 року, розповів журналістам, що лише він із 9 колегами за останні півроку поховав близько 750 тіл, у тому числі 445 у місці масового поховання.

Це – у 5 разів більше похоронів, ніж було у мирний час. За словами Віталія, всі загиблі, за винятком кількох, були цивільними особами.

Віталій пригадав, що після початку повномасштабного вторгнення у лютому і бомбардувань вулиці були "повні трупів". 114 тіл знайшли після обстрілу двох будинків біля річки в середині березня.

"Спочатку окупанти забороняли нам когось ховати, казали, що зроблять це самі", – розповів Віталій.

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Але міст, який розділяє місто, також зруйнований, тому тіла доводилося перевозити по одному, пішки, по дощатому пішохідному мосту. Російська армія здалася – і команда Віталія отримала дозвіл на поховання.

У сосновому лісі окупанти облаштували одну зі своїх баз. До стратегічних російських об'єктів за некрополем трунарів не підпускали, тому поховання доводилося проводити за межами кладовища.

Вочевидь, ідеться лише про одне з місць масових поховань, влаштованих в Ізюмі.

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