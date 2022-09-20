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На початку окупації Ізюму росіяни не дозволяли ховати загиблих – ЗМІ

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 01:15
На початку окупації Ізюму росіяни не дозволяли ховати загиблих – ЗМІ
ПОХОВАННЯ В ІЗЮМІ, ФОТО SAMUEL GRATACAP, LE MONDE

У перші дні окупації Ізюму в Харківській області російські військові забороняли місцевим ховати вбитих людей, але потім дали дозвіл, бо нести тіла в ліс було складно.

Джерело: французька газета "Le Monde" з посиланням на працівника ізюмської ритуальної служби Віталія

Деталі: Під час операції з розмінування у сосновому лісі на околицях звільненого ЗСУ Ізюму було виявлено 445 індивідуальних поховань. 

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55-річний Віталій, який надає ритуальні послуги в Ізюмі з 2004 року, розповів журналістам, що лише він із 9 колегами за останні півроку поховав близько 750 тіл, у тому числі 445 у місці масового поховання.

Це – у 5 разів більше похоронів, ніж було у мирний час. За словами Віталія, всі загиблі, за винятком кількох, були цивільними особами.

Віталій пригадав, що після початку повномасштабного вторгнення у лютому і бомбардувань вулиці були "повні трупів". 114 тіл знайшли після обстрілу двох будинків біля річки в середині березня. 

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"Спочатку окупанти забороняли нам когось ховати, казали, що зроблять це самі", – розповів Віталій. 

Але міст, який розділяє місто, також зруйнований, тому тіла доводилося перевозити по одному, пішки, по дощатому пішохідному мосту. Російська армія здалася – і команда Віталія отримала дозвіл на поховання.

У сосновому лісі окупанти облаштували одну зі своїх баз. До стратегічних російських об'єктів за некрополем трунарів не підпускали, тому поховання доводилося проводити за межами кладовища.

Вочевидь, ідеться лише про одне з місць масових поховань, влаштованих в Ізюмі.

Передісторія:

  • Російські війська втекли з Ізюму 10 вересня, залишивши чимало військової техніки. 
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
  • На 19 вересня зі стихійного кладовища в Ізюмі ексгумували 146 тіл загиблих. Серед них є жінки та діти. Людей росіяни катували у відділку поліції та інших місцях.
  • Правоохоронці знаходять серед похованих тіла чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, відрізаними геніталіями та іншими слідами знущань.
  • Організація Об’єднаних Націй направить місію до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.

Теми: ІзюмХарківська областьокупаціявійна
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