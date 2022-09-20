Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В начале оккупации Изюма россияне не разрешали хоронить погибших – СМИ

Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 01:15
В начале оккупации Изюма россияне не разрешали хоронить погибших – СМИ
ЗАХОРОНЕНИЕ В ИЗЮМЕ, ФОТО SAMUEL GRATACAP, LE MONDE

В первые дни оккупации Изюма в Харьковской области российские военные запрещали местным хоронить убитых людей, но затем дали разрешение, потому что нести тела в лес было сложно.

Источник: французская газета "Le Monde" со ссылкой на работника изюмской ритуальной службы Виталия

Детали: Во время операции по разминированию в сосновом лесу в окрестностях освобожденного ВСУ Изюма было обнаружено 445 индивидуальных захоронений.

Реклама:

55-летний Виталий, оказывающий ритуальные услуги в Изюме с 2004 года, рассказал журналистам, что только он с 9 коллегами за последние полгода похоронил порядка 750 тел, в том числе 445 в месте массового захоронения.

Это – в 5 раз больше похорон, чем было в мирное время. По словам Виталия, все погибшие, за исключением нескольких, были гражданскими лицами.

Виталий вспомнил, что после начала полномасштабного вторжения в феврале и бомбардировок улицы были "полны трупов". 114 тел нашли после обстрела двух домов у реки в середине марта.

ВИДЕО ДНЯ

"Сначала оккупанты запрещали нам кого-то хоронить, говорили, что сделают это сами", – рассказал Виталий.

Но мост, который разделяет город, также разрушен, поэтому тела приходилось перевозить по одному пешком, по дощатому пешеходному мосту. Российская армия сдалась – и команда Виталия получила разрешение на захоронение.

В сосновом лесу оккупанты обустроили одну из своих баз. К стратегическим российским объектам за некрополем гробовщиков не подпускали, поэтому захоронение приходилось проводить за пределами кладбища.

Очевидно, речь идет только об одном из мест массовых захоронений, устроенных в Изюме.

Предыстория:

  • Российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, оставив немало военной техники. 
  • 15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей.
  • На 19 сентября со стихийного кладбища в Изюме эксгумировали 146 тел погибших. Среди них есть женщины и дети. Людей россияне пытали в отделении полиции и других местах.
  • Правоохранители находят среди похороненных тела мужчин со связанными руками, переломами челюстей, отрезанными гениталиями и другими следами издевательств.
  • Организация Объединенных Наций направит миссию к месту массовых захоронений в Изюме, обнаруженных после освобождения города от российской оккупации.

Темы: ИзюмХарьковская областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Изюм
В результате обстрела Балаклеи ранены две женщины
От удара российской ракетой по Изюму получил ранения 10-летний мальчик
Посол Франции посетил Изюм
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: