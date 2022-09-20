Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В начале оккупации Изюма россияне не разрешали хоронить погибших – СМИ

Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 01:15
ЗАХОРОНЕНИЕ В ИЗЮМЕ, ФОТО SAMUEL GRATACAP, LE MONDE

В первые дни оккупации Изюма в Харьковской области российские военные запрещали местным хоронить убитых людей, но затем дали разрешение, потому что нести тела в лес было сложно.

Источник: французская газета "Le Monde" со ссылкой на работника изюмской ритуальной службы Виталия

Детали: Во время операции по разминированию в сосновом лесу в окрестностях освобожденного ВСУ Изюма было обнаружено 445 индивидуальных захоронений.

55-летний Виталий, оказывающий ритуальные услуги в Изюме с 2004 года, рассказал журналистам, что только он с 9 коллегами за последние полгода похоронил порядка 750 тел, в том числе 445 в месте массового захоронения.

Это – в 5 раз больше похорон, чем было в мирное время. По словам Виталия, все погибшие, за исключением нескольких, были гражданскими лицами.

Виталий вспомнил, что после начала полномасштабного вторжения в феврале и бомбардировок улицы были "полны трупов". 114 тел нашли после обстрела двух домов у реки в середине марта.

"Сначала оккупанты запрещали нам кого-то хоронить, говорили, что сделают это сами", – рассказал Виталий.

ВИДЕО ДНЯ

Но мост, который разделяет город, также разрушен, поэтому тела приходилось перевозить по одному пешком, по дощатому пешеходному мосту. Российская армия сдалась – и команда Виталия получила разрешение на захоронение.

В сосновом лесу оккупанты обустроили одну из своих баз. К стратегическим российским объектам за некрополем гробовщиков не подпускали, поэтому захоронение приходилось проводить за пределами кладбища.

Очевидно, речь идет только об одном из мест массовых захоронений, устроенных в Изюме.

Предыстория:

  • Российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, оставив немало военной техники. 
  • 15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей.
  • На 19 сентября со стихийного кладбища в Изюме эксгумировали 146 тел погибших. Среди них есть женщины и дети. Людей россияне пытали в отделении полиции и других местах.
  • Правоохранители находят среди похороненных тела мужчин со связанными руками, переломами челюстей, отрезанными гениталиями и другими следами издевательств.
  • Организация Объединенных Наций направит миссию к месту массовых захоронений в Изюме, обнаруженных после освобождения города от российской оккупации.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ИзюмХарьковская областьоккупациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Рада разрешила демобилизацию мужчин, у которых трое и больше детей

Нардепу Трухину избрали меру пресечения

обновленоОккупанты готовятся провести все "референдумы" 23-27 сентября

ГУР: Объявление всеобщей мобилизации в РФ покажет, готовы ли россияне проливать кровь

Шантаж "референдумами" и "мобилизацией" не сработает – ОП

обновлено от 12:39Госдума РФ ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное время" – СМИ

Все новости...
Изюм
Стало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на руке
На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин
В полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток
Последние новости
16:54
видеоРоссияне обстреляли Славянск из С-300, есть разрушения
16:51
"Газпром" приостановит транспортировку газа в Китай
16:45
Путин готовит заявление по псевдореферендумам в Украине – росСМИ
16:32
Количество гумпомощи Николаеву уменьшилось в 10 раз – мэр
16:27
Без гигиены, с обрезанными волосами, по десять в камере - как удерживают женщин в плену РФ
16:22
Рада разрешила демобилизацию мужчин, у которых трое и больше детей
16:10
На фоне новостей о "референдумах" на российских биржах – значительный обвал
15:53
инфографика 88% украинцев не рассматривают свою территорию как разменную монету – КМИС
15:43
Кулеба: псевдореферендумы ничего не изменят, Украина продолжит освобождать территории
15:29
Нацгвардейцы на Луганщине помогли спастись семье с 21 собакой
Все новости...