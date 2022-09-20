В начале оккупации Изюма россияне не разрешали хоронить погибших – СМИ

В первые дни оккупации Изюма в Харьковской области российские военные запрещали местным хоронить убитых людей, но затем дали разрешение, потому что нести тела в лес было сложно.

Источник: французская газета "Le Monde" со ссылкой на работника изюмской ритуальной службы Виталия

Детали: Во время операции по разминированию в сосновом лесу в окрестностях освобожденного ВСУ Изюма было обнаружено 445 индивидуальных захоронений.

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55-летний Виталий, оказывающий ритуальные услуги в Изюме с 2004 года, рассказал журналистам, что только он с 9 коллегами за последние полгода похоронил порядка 750 тел, в том числе 445 в месте массового захоронения.

Это – в 5 раз больше похорон, чем было в мирное время. По словам Виталия, все погибшие, за исключением нескольких, были гражданскими лицами.

Виталий вспомнил, что после начала полномасштабного вторжения в феврале и бомбардировок улицы были "полны трупов". 114 тел нашли после обстрела двух домов у реки в середине марта.

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"Сначала оккупанты запрещали нам кого-то хоронить, говорили, что сделают это сами", – рассказал Виталий.

Но мост, который разделяет город, также разрушен, поэтому тела приходилось перевозить по одному пешком, по дощатому пешеходному мосту. Российская армия сдалась – и команда Виталия получила разрешение на захоронение.

В сосновом лесу оккупанты обустроили одну из своих баз. К стратегическим российским объектам за некрополем гробовщиков не подпускали, поэтому захоронение приходилось проводить за пределами кладбища.

Очевидно, речь идет только об одном из мест массовых захоронений, устроенных в Изюме.

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