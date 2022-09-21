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В Ізюмі триває ексгумація: вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі дітей

"Українська правда"Середа, 21 вересня 2022, 12:59
Ексгумацыя в Ізюмі на Харківщині, фото з сайту Нацполіції

Станом на 20 вересня з місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі тіла двох дітей.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області 

Деталі: На території лісу нараховується  450 поховань вбитих та закатованих українців, а також одна братська могила військових. Поліція повідомляє, що тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені. 

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При візуальному огляді частина вилучених тіл має ознаки катувань, зокрема у деяких зв'язані руки та є колото-різані рани. У виявленій кімнаті для катувань в Ізюмському районі також працюють слідчі. 

 

Свідки трагедії надають правоохоронцям інформацію щодо локацій, де стояли російські війська, місця розташування штабів, комендатури та місць, де утримували та катували українців.  

 
 
 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл. 
  • Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
  • Мер Ізюма Валерій Марченко 18 вересня повідомив, що ексгумація тіл загиблих триватиме ще майже два тижні. 
  • Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки Піщанського кладовища біля Ізюму, де виявили тіла.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.

Теми: Харківська областьжертвиполіція
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