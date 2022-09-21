В Ізюмі триває ексгумація: вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі дітей

Ексгумацыя в Ізюмі на Харківщині, фото з сайту Нацполіції

Станом на 20 вересня з місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі тіла двох дітей.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Деталі: На території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих українців, а також одна братська могила військових. Поліція повідомляє, що тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені.

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При візуальному огляді частина вилучених тіл має ознаки катувань, зокрема у деяких зв'язані руки та є колото-різані рани. У виявленій кімнаті для катувань в Ізюмському районі також працюють слідчі.

Свідки трагедії надають правоохоронцям інформацію щодо локацій, де стояли російські війська, місця розташування штабів, комендатури та місць, де утримували та катували українців.

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