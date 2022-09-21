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В Изюме продолжается эксгумация: изъято 263 тела погибших, в том числе детей

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 12:59
В Изюме продолжается эксгумация: изъято 263 тела погибших, в том числе детей
Эксгумация в Изюме в Харьковской области, фото с сайта Нацполиции

По состоянию на 20 сентября с места массового захоронения в Изюме на Харьковщине изъято 263 тела погибших, в том числе тела двух детей.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области 

Детали: На территории леса насчитывается 450 захоронений убитых и замученных граждан, а также одна братская могила военных. Полиция сообщает, что тела находятся в состоянии гнилостных изменений, поэтому у следствия более подробная информация будет после проведения судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены. 

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При визуальном осмотре часть изъятых тел имеет признаки пыток, в частности у некоторых связаны руки и есть колото-резаные раны. В обнаруженной комнате для пыток в Изюмском районе также работают следователи. 

 

Свидетели трагедии предоставляют правоохранителям информацию о локациях, где стояли российские войска, местоположение штабов, комендатуры и мест, где удерживали и пытали украинцев. 

ВИДЕО ДНЯ
 
 
 

Предыстория:

  • 15 сентября стало известно, что в освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более 440 тел. 
  • Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
  • Мэр Изюма Валерий Марченко 18 сентября сообщил, что эксгумация тел погибших продлится еще почти две недели
  • Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки Песчанского кладбища возле Изюма, где обнаружили тела. 
  • Президент Владимир Зеленский сообщил о доказательствах преступлений оккупантов в освобожденном Изюме, он также подтвердил, что ООН направляет в Харьковскую область свою миссию.

Темы: Харьковская областьжертвыполиция
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